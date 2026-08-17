Тарифи на комуналку можуть переглянути: коли українців чекатимуть нові платіжки

Експерт зауважив, що мораторій на підвищення тарифів для населення діятиме ще шість місяців після закінчення воєнного стану.

https://glavred.net/economics/tarify-na-kommunalku-mogut-peresmotret-kogda-ukraincev-ozhidayut-novye-platezhki-10789238.html Посилання скопійоване

Чи можуть після війни різко зрости комунальні тарифи / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

Після війни тарифи в Україні можуть переглянути

Різкого тарифного стрибка не відбудеться

Можливі поступові підвищення та бюджетні компенсації

Ризик перегляду комунальних тарифів в Україні після завершення дії воєнних обмежень справді існує, однак говорити про неминучий різкий стрибок поки передчасно. Про це заявив енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея'" Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна.

Він нагадав, що чинне законодавство забороняє підвищувати тарифи на розподіл газу, теплову енергію та гарячу воду для населення під час воєнного стану і ще протягом шести місяців після його завершення.

відео дня

Однак, за його словами, проблема накопичення збитків енергетичних і комунальних підприємств нікуди не зникає. Компанії змушені ремонтувати мережі, підтримувати резерви, закуповувати обладнання та працювати в умовах зростання витрат.

Рябцев вважає, що після війни можливі різні сценарії компенсації цього фінансового розриву: поступове підвищення тарифів, бюджетні компенсації, реструктуризація боргів, адресна підтримка населення або поєднання цих механізмів.

"Я очікую не стільки тарифного вибуху, скільки перегляду всієї моделі фінансування комунальної та енергетичної інфраструктури", зазначив експерт.

Він додав, що зараз українська енергетика балансує між необхідністю стримувати тарифи для населення та потребою фінансувати дедалі дорожче утримання й відновлення інфраструктури.

Як зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Тарифи на воду можуть знову зрости

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що попри підвищення тарифів на воду у багатьох містах України, системні проблеми водоканалів не зникнуть.

За його словами, українці можуть знову почути про підвищення тарифі вже через один–два роки.

Він додав, що на це є об'єктивні економічні причини. Серед них - зростання вартості електроенергії, реагентів, мінімальної заробітної плати та інших виробничих витрат.

"Економічні підстави є, але вони точно не відображають тих цифр, про які говорять водоканали", - зазначив експерт.

Комунальні тарифи - останні новини

Як повідомляв Главред, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, згідно з яким тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 серпня 2026 року зросте на 25% - до 928,45 грн за МВт-год без ПДВ.

Також відомо, що Україна може розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та газ для побутових споживачів у 2027 році після створення механізмів соціального захисту населення.

Крім того, у Києві планують переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення, і в разі ухвалення рішення загальний тариф може зрости на понад 50 гривень.

Читайте також:

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред