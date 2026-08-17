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Грози, град та сильний вітер: Україну скоро накриє хвиля негоди

Марія Николишин
17 серпня 2026, 17:51
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Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних підприємств та руху транспорту.
Грози, град та сильний вітер: Україну скоро накриє хвиля негоди
Прогноз погоди в Україні на 18 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де 17–18 серпня очікуються грози, град і шквали
  • Якою буде температура в Україні та Києві

В Україні 17 та 18 серпня очікується погіршення погодних умов. Прогнозуються грози, а в окремих районах град та сильний вітер до 20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За словами синоптиків, 17 серпня у другій половині дня з утриманням до кінця доби у більшості західних, північних та Вінницькій областях пройдуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

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Водночас 18 серпня у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях також очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с. Зберігатиметься жовтий рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - додали в Укргідрометцентрі.

Грози, град та сильний вітер: Україну скоро накриє хвиля негоди
Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 18 серпня

Завтра за прогнозами синоптиків погоду по території України визначатиме атмосферний фронт, що рухається у східному напрямку. Після його проходження буде поширюватись прохолодніша повітряна маса.

Найближчої ночі очікується +15…+20 градусів, вдень у більшості областей стовпчики термометрів сягатимуть +28…+33 градусів, проте на заході денні максимуми будуть в межах комфортних +20…+25 градусів.

Грози, град та сильний вітер: Україну скоро накриє хвиля негоди
Погода 18 серпня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві 18 серпня

У Києві та області у вівторок прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі складатиме +15…+20 градусів, вдень +28…+33 градуси. У Києві вночі очікується +18…+20 градусв, вдень +28…+30 градусів.

Крім того, через град та шквали на території всієї області оголошено І рівень небезпечності.

Грози, град та сильний вітер: Україну скоро накриє хвиля негоди
Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що 17 серпня до України з заходу наблизиться холодний атмосферний фронт. Він принесе зниження температури, але серйозних опадів не очікується.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що погода в Україні найближчими днями буде теплішою за середні багаторічні показники. Особливо спекотно буде у центральних та південних областях, де в окремі дні температура повітря сягатиме +36…+38 градусів.

Також синоптики прогнозують, що початок вересня може пройти під знаком теплої, а часом майже літньої погоди. Тому навіть при поступовому скороченні світлового дня денна температура в першій половині вересня може залишатися досить високою.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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