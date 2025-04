Повне припинення вогню: в ISW сказали, як РФ намагається звинуватити Україну

Коротко:

Країна-агресор Росія продовжує намагатися звинуватити Україну у відсутності прогресу на шляху до бажаного Трампом повного припинення вогню. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, там згадали заяву Білого дому, в якій вказувалося, що США не братимуть участі в економічних угодах з Росією, доки вона не погодиться на припинення вогню, на тлі триваючих спроб Росії перекласти провину на Україну за відмову самого Кремля від такого припинення вогню.

Аналітики пишуть, що адміністрація Трампа раніше характеризувала тимчасове повне припинення вогню як "необхідний крок" на шляху до досягнення міцного мирного врегулювання в Україні.

Однак, глава Кремля Путін відхилив спільну американсько-українську пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів, коли Трамп телефонував Путіну 18 березня, і з того часу високопоставлені російські посадовці повторювали відмову Путіна, намагаючись перекласти провину на Україну та домогтися додаткових двосторонніх поступок від Сполучених Штатів.

В ISW підкреслили, що Дмитро Пєсков заявив, що рішення України продовжити воєнний стан і продовжити загальну мобілізацію до 6 серпня 2025 року є спробою зберегти "нестабільну структуру" України, і натякав, що "заборона України на переговори з Росією гальмує прогрес у напрямку припинення війни".

В ISW також додали, що Україна вже погодилася на пропозицію Трампа про тимчасове повне припинення вогню, тоді як офіційні особи Кремля постійно повторювали, що не підлягають обговоренню вимоги їхнього президента щодо "зміни режиму в Україні, великих територіальних поступок і обмежень українських військових, які зроблять Україну беззахисною, оскільки умови повинні бути виконані, перш ніж Росія зможе погодитися на майбутнє припинення вогню".

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 14 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп зробив низку суперечливих заяв щодо війни в Україні, поклавши відповідальність за її початок на свого попередника Джо Байдена та українського лідера Володимира Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не бажає зупиняти загарбницьку війну проти України, а державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату.

Президент Азербайджану Альхам Алієв заявив, що режим припинення вогню дозволить перегрупувати, мобілізувати нові сили і почати війну заново. Натомість лише підписання акту капітуляції однієї зі сторін закінчить війну в Україні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.