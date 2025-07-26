'Там зараз вирішується доля': у ЗСУ назвали головну мету літньої кампанії РФ

Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим за кількістю боїв.

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У ЗСУ назвали головну мету літньої кампанії РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

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Головна місія росіян - вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою

Росіяни роблять акцент і на Дніпропетровській області

Російська армія намагається вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою. Це і є місце, на якому противник зосередив основні зусилля влітку, заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону в суботу, 26 липня.

"Якщо взимку більше йшлося про околиці на захід від міста Покровськ і на південь, то зараз головна місія росіян - вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мироградській агломерації вже зі сходу, а якщо вдасться, то і з півночі", - заявив він. відео дня

За словами Трегубова, саме тому Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим за кількістю боїв.

"Власне, там зараз вирішується доля так званої російської кампанії, і це головний акцент", - додав представник.

При цьому росіяни роблять акцент і на Дніпропетровській області.

"Це Новопавлівський напрямок. Але знову-таки попри всі їхні великі старання, щось у них загальмувалося. Вони вже майже повірили, що зайшли на Дніпропетровщину, але наразі не зайшли, зляться і намагаються наносити удари за допомогою УАБ по селах. УАБами докидають, піхота дійти не може", - зазначив Трегубов.

Інфографіка: Главред

Ситуація в Покровську - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти на Покровському напрямку намагаються прорвати оборону Збройних сил України. Для штурмів ворог використовує мотоцикли, а вночі - піхоту. Особливо небезпечно, коли російські ДРГ пробираються просто до Покровська - це може становити загрозу для мирних мешканців та оборонних об'єктів у місті.

Російські окупаційні війська зосередили значні сили на Покровському напрямку і намагаються штурмувати місто з трьох боків. Про це повідомив керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук. За його словами, ситуація в районі Покровська вже наближається за масштабами до оборони Авдіївки або Бахмута.

Офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади "Ганна Київська" Артем Прибильнов заявив, що наразі бойові дії тривають не за саме місто Покровськ, а на його південних околицях і в районі населеного пункту Шевченко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України ліквідують російських окупантів на Покровському та інших напрямках. У прикордонних районах Сумської області підрозділи виконали свої завдання. Проводиться робота над посиленням далекобійних ударів, ворожа логістика має суттєво постраждати.

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