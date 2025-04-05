'Порушення Україною припинення вогню': Генштаб жорстко відповів на вкидання РФ

Сили оборони України здійснюють вогневе ураження виключно по військових цілях окупаційної армії РФ.

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У Генштабі відповіли на звинувачення РФ / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

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РФ поширює брехливі заяви про нібито "порушення" Україною перемир'я

Росіяни продовжують "демонструвати свою божевільну сутність"

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували як "фейкові" нові звинувачення РФ у порушенні енергетичного перемир'я.

"Від міноборони Росії знову поширюються брехливі заяви про нібито "порушення" Україною домовленостей щодо припинення вогню стосовно об'єктів енергетики", - ідеться в заяві Генштабу стосовно нових звинувачень з російського боку в нібито 14 "атаках" Сил оборони України проти російської енергетичної інфраструктури впродовж доби 4 квітня.

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Уточнюється, що ворог це робить виключно для того, щоб змістити світову увагу зі злочинів, які російська держава чинить проти України та українців.

"Атаки" є фейком. Насправді Сили оборони України здійснюють вогневе ураження виключно по військових цілях російської окупаційної армії", - йдеться в повідомленні.

Водночас саме російські загарбники продовжують "демонструвати свою божевільну сутність, цинічно ігноруючи будь-які домовленості та вчиняючи безжальні атаки проти української цивільної інфраструктури та звичайних міст і сіл".

Генштаб зазначив, що 4 квітня російські терористи вчинили черговий воєнний злочин, завдавши жахливого удару по Кривому Рогу, за минулу добу російська армія атакувала Україну 92 ударними БпЛА типу "Shahed", скинула 171 керовану авіаційну бомбу, 6353 рази застосовувала артилерію. Унаслідок підступних ворожих ударів постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Житомирської та інших областей України.

Припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Генштаб жорстко відповів на звинувачення РФ у "порушенні умов припинення вогню". Військове відомство РФ поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію щодо припинення вогню в Чорному морі море між українськими та російськими військами.

Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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