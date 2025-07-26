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"А що вам заважає бити по Москві?": чому Трамп кинув докір в бік Зеленського

Альона Вороніна
26 липня 2025, 11:17
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Докір Трампа у бік Зеленського щодо відсутності ударів України по Москві та Пітеру є серйозною заявою – це вказує на те, що США виступають за такі атаки.
Зеленский, Трамп
Жданов сказав, чому Трамп кинув докір в бік Зеленського/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Основні тези Жданова:

  • Докір Трампа до Зеленського про те, чому Україна не б’є по Москві і Пітеру, можна вважати дозволом
  • Україні потрібно продовжувати удари по НПЗ Росії, щоб розвалити російську економіку

Під час телефонної розмови 4 липня президент США Дональд Трамп запитав президента України Володимира Зеленського чи може Україна бомбити Москву або Санкт-Петербург. Зеленський відповів: "Якщо у нас буде потрібна зброя, ми зможемо". Про такі деталі розмови двох лідерів написало видання Financial Times із посиланням на одного з українських чиновників.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду пояснив, що можуть означати такі слова Трампа і чому він кинув докір в бік Зеленського про те, що Україна не б’є по Москві і Санкт-Петербургу.

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У відповідь на запитання про те, чи можна вважати питання Трампа про удари по Москві та Пітеру дозволом бити по цих містах, Жданов відповів, що так.

"Так, цілком. Це був не просто дозвіл – це був докір. Трамп, ставлячи запитання про те, чому Україна не б'є по Москві і Пітеру, ніби запитав: "А що вам заважає це робити?". У 2023 році ми ж потрапили в Кремль – у купол Сенатського палацу. І в Москва-Сіті потрапляли. І що сталося? Хто дав команду не стріляти?", – зазначив Жданов.

Військовий експерт висловив сподівання, що такі удари по країні-агресорці Росії продовжаться, і наголосив, що варто знову бити по російських нафтопереробних заводах, щоб розвалити економіку РФ.

"Дай бог, сподіваюся на це. Добре, що потихеньку поновлюються удари по російських НПЗ. Без розвалу російської економіки ми ніколи не витягнемо фронт – росіян більше, вони будуть лізти, як таргани, але тапком їх усіх не приб'єш", – сказав Жданов.

Вибухи в Росії – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 липня Росію трясло від вибухів та спалахів – під удар потрапила важлива логістика. Повітряну тривогу оголошували в 7 областях Росії.

Також раніше повідомлялося, що у ніч на 24 липня вибухи лунали півтори години – дрони атакували Сочі й Адлер, вибухнула нафтобаза. В аеропорту Сочі було запроваджено обмеження на виліт і приліт.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня у РФ дрони атакували хімічний завод. Місцева влада стверджує, що обійшлося без пошкоджень, але в Мережі з'явилися кадри пожежі на підприємстві.

Також у ніч на 26 липня був атакований завод з важливою технікою для армії РФ – дрони вдарили по Ставрополю. У Росії був атакований завод, з якого везуть для війська РФ станції активних перешкод "Смальта", "Гарденія" і РЕБ-комплекси для літаків та наземних об’єктів.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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