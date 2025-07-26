Особисто керував наступом на Харківщині: Сили оборони ліквідували російську "шишку"

Українські захисники знищили російського командира Лебедєва.

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Сили оборони ліквідували командира РФ Лебедєва / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Що відомо:

Сили оборони ліквідували командира Лебедєва

Лебедєв керував наступом у Харківській області

Українські захисники здійснили потужну операцію. Сили оборони знищили важливого російського командира. Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

На Східному напрямку Сили оборони України ліквідували командира 83 мотострілецького полку полковника Лебедєва.

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"За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що мова йде про ворожі штурми, які відбувались у Харківській області.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни не знижують тиск на цій ділянці та накочують широким фронтом. Тривають запеклі бої в районі Удачного.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку, російські сили, ймовірно, встановили контроль над населеним пунктом Новоекономічне, що розташований на північний схід від Покровська.

Напередодні стало відомо, що росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких цілей і продовжують перекидати сили на фронт. Увага ворога зосереджена на Новопавлівському та Покровському напрямках.

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Про джерело: ОСУВ "Хортиця" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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