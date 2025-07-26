У путініста Петросяна та його колишньої знову скандал: що сталося

Колишніх чоловіка і дружину знову викликають до суду для чергового грошового розгляду.

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Петросян і Степаненко були разом / Personastars

Коротко:

Що трапилося між Степаненко і Петросяном

Хто в цьому винен

Старий клоун-путініст Євген Петросян, який у свої 79 років змушений мотатися по гастролях і концертах, щоб забезпечувати гламурне життя молодої дружини і двох малолітніх дітей, знову скандалить зі своєю колишньою дружиною Оленою Степаненко.

Через три роки після розлучення, як пишуть російські пропагандисти, Петросян і Степаненко не розрахувалися за експертизу з оцінки своїх багатств, яка тривала кілька місяців. Спочатку Степаненко взагалі відмовлялася пускати на поріг оцінювачів майна, потім вимагала віддати їй більшу частину картин, книг та антикваріату, які нібито роками збирав її колишній чоловік.

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Євген Петросян не збирається платити/ instagram.com/petrosyanevgeny

У результаті, так і не дочекавшись оплати рахунку, Російський Федеральний Центр судової експертизи при Міністерстві Юстиції РФ був змушений звернутися до суду, щоб стягнути з екс-подружжя борг - 500 тисяч рублів.

Однак ні путініст Петросян, ні його колишня дружина не хочуть добровільно брати на себе зобов'язання з виплати грошей.

Олена Степаненко нещодавно втекла з Росії / Фото Instagram/ esheneve4er

Перше засідання суду відбудеться вже 29 липня. Далі необхідні кошти можуть бути виділені та стягнуті з частки майна боржника - залишилося визначитися, хто виступить у цій ролі.

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Раніше Главред писав про те, що нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.

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