У путініста Петросяна та його колишньої знову скандал: що сталося

Коротко:
- Що трапилося між Степаненко і Петросяном
- Хто в цьому винен
Старий клоун-путініст Євген Петросян, який у свої 79 років змушений мотатися по гастролях і концертах, щоб забезпечувати гламурне життя молодої дружини і двох малолітніх дітей, знову скандалить зі своєю колишньою дружиною Оленою Степаненко.
Через три роки після розлучення, як пишуть російські пропагандисти, Петросян і Степаненко не розрахувалися за експертизу з оцінки своїх багатств, яка тривала кілька місяців. Спочатку Степаненко взагалі відмовлялася пускати на поріг оцінювачів майна, потім вимагала віддати їй більшу частину картин, книг та антикваріату, які нібито роками збирав її колишній чоловік.
У результаті, так і не дочекавшись оплати рахунку, Російський Федеральний Центр судової експертизи при Міністерстві Юстиції РФ був змушений звернутися до суду, щоб стягнути з екс-подружжя борг - 500 тисяч рублів.
Однак ні путініст Петросян, ні його колишня дружина не хочуть добровільно брати на себе зобов'язання з виплати грошей.
Перше засідання суду відбудеться вже 29 липня. Далі необхідні кошти можуть бути виділені та стягнуті з частки майна боржника - залишилося визначитися, хто виступить у цій ролі.
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Раніше Главред писав про те, що нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.
А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.
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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової
Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.
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