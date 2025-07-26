В Україні різко дорожчає цінний продукт: скільки доведеться витягнути з кишені

Головною причиною є зростання попиту населення у сезон консервацій.

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Соняшникова олія зросте в ціні/ Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Серпень принесе невелике здорожчання олії в Україні

Олія дорожчає через сезон консервацій і активний експорт

Уже з серпня в Україні очікується невелике підвищення цін на соняшникову олію, один із найпоширеніших продуктів у кожній кухні. Про це повідомляє ресурс Новини.LIVE.

Одна з причин - зростання цін на олійні культури на аграрному ринку, яке спостерігається на тлі пожвавлення експорту цієї продукції за кордон. Водночас експерт у галузі сільського господарства, голова Союзу українського селянства Іван Томич, пояснив, що основний чинник майбутнього здорожчання - це підвищення попиту в серпні.

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"Чи зросте ціна на олію на внутрішньому ринку? Так, але не думаю, що суттєво. В сезон консервацій, у серпні, коли спостерігатиметься високий попит серед населення на олію, ціна може коливатися в межах кількох гривень. Але суттєвого здорожчання не буде", - запевнив експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Таким чином, хоча ціна на олію дійсно зросте, мова йде лише про помірне підвищення на кілька гривень, зумовлене сезонним фактором.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на кавуни в Україні продовжують стрімко падати. Наразі вартість кілограма коливається від 5 до 14 гривень, залежно від якості ягоди та обсягу партії.

Водночас, в Україні спостерігається зростання цін на курятину. Покупців також неприємно дивує вартість яєць у магазинах.

Крім того, у другій половині липня зросли закупівельні ціни на молоко. Це пов'язано з обмеженою пропозицією сировини та підвищеним попитом на українську молочну продукцію за кордоном.

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