'Потрібно натиснути': Зеленський назвав умову того, щоб у 2026 році не було війни

Зеленському доповіли про ефективність санкцій проти РФ і пов'язаних із Кремлем осіб.

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Зеленський назвав умову того, щоб "у 2026 році не було війни" / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

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Зеленський заслухав доповіді української розвідки

Україна відповідатиме на кожен удар РФ по українських містах

Економічні втрати Росії через війну в Україні "справді відчутні" і "будуть ще більш відчутні". Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що 26 липня заслухав доповіді української розвідки. Йому доповіли про ефективність санкцій проти РФ і пов'язаних із Кремлем осіб.

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"Зараз саме такий момент, коли потрібно натиснути на Росію - натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони мають усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", - зазначив глава держави.

Він також повідомив про розмову з ГУР і "щоденний режим роботи нашої дипломатії".

"Доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами, - те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки що виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні", - резюмував Зеленський.

Зеленський також заявив, що Україна відповідатиме на кожен удар РФ по українських містах та енергетиці.

"Було сьогодні, на жаль, багато російських ударів по наших містах, по наших громадах. Суми - зокрема, по українській енергетиці, також Дніпро, Харків, Херсонщина, Донецька область. Усюди, де це потрібно, миттєве реагування рятувальників ДСНС України, всіх служб. Дякую всім вам за оперативність. Будемо відповідати на кожен російський удар", - сказав він.

Дивіться вечірнє звернення президента:

Введення санкцій проти РФ - новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Європейський Союз затвердив один із найсильніших пакетів обмежень проти країни-агресора Росії. До 18-го пакету санкцій увійшли понад сотня суден із "тіньового флоту", зниження граничної ціни на російську нафту, а також обмеження щодо банків і компаній за межами РФ, які сприяють її військовим зусиллям.

Реакція заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва не змусила себе чекати. Він емоційно вибухнув погрозами на адресу України, ображав Європу і закликав до самоізоляції Росії.

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