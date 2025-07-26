Крістіна Агілера приголомшила сміливою фотосесією

Крістіна Агілера не втомлюється дивувати шанувальників своєю фігурою.

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Крістіна Агілера вразила схудненням / Колаж Главред, фото Instagram/xtina

Коротко:

Який образ повторила співачка

Як вона виглядає

Американська співачка Крістіна Агілера продемонструвала свою сліпучу фігуру в Instagram, опублікувавши серію пікантних фотографій у стрінгах і спідній білизні.

Виконавиця хіта "Леді Мармелад" показала своє фірмове світле волосся, укладене у вільні локони, і приголомшила всіх своїм темним макіяжем, приймаючи кілька поз.

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"Вищий пілотаж", - підписала вона фотографії, додавши емодзі у вигляді келиха для мартіні.

Крістіна Агілера / instagram.com/xtina/

Сміливі фото співачки можна подивитися тут

Раніше цього тижня 44-річна виконавиця викликала фурор в інтернеті, коли звернулася до архівів Versace, щоб відтворити свою культову зелену сукню-корсет зі шнурівкою для участі в мюзиклі "Бурлеск" - сценічній адаптації її фільму 2010 року "Бурлеск".

22 роки тому вона з'явилася в тому ж образі в рекламній кампанії італійського модного будинку.

Крістіна Агілера / Instagram

Агілера є виконавчим продюсером мюзиклу і, звичайно ж, знялася у фільмі разом із Шер.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що американська співачка Крістіна Агілера, яка довгий час не виступала і не тішила шанувальників новими альбомами, а також була не у своїй звичній формі, вразила новими гарячими кадрами.

Раніше американська співачка, яка без кінця і краю потрапляє в скандали, Брітні Спірс, вирішила висловити свою думку щодо зовнішності іншої популярної співачки Крістіни Агілери.

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