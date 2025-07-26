"Краще не виходити на вулицю": українцям оголосили важливе попередження

В окремі дні краще не перебувати на вулиці тривалий час через небезпечні погодні умови.

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Погода в Україні - українцям оголосили важливе попередження/ фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні

Де будуть йти дощі

Де температура підійметься до +40 градусів

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів.

Водночас у неділю, 27 липня, очікуються дощі у низці областей. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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Вона зазначила, що температура повітря в різних областях буде такою:

на півдні +34…+39, місцями до +40 градусів,

на сході +30…+35 градусів,

у центральній частині +30…+35, на Вінниччині +28…+30 градусів,

на півночі +27…+32 градуси,

на заході +24…+29 градусів.

У неділю короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині.

На решті території України очікується суха погода.

Погода в Україні 27 липня/ meteoprog

Погода в Києві 27 липня

У Києві 27-го липня буде без опадів. Вдень нагріє до +30 градусів.

"У Києві особливо спекотними будуть понеділок та вівторок, хоча й можливі локальні грозові дощі. Але це ще додасть синоптичного дискомфорту через високу вологість повітря при температурі повітря +31…+34 градуси. Краще цими днями уникати тривалого перебування на вулиці", – попередила Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли спека в Україні послабне

У середу, 30 липня, спека послабне, окрім лівобережжя України, де втримається сильна спека. 31 липня відчутно посвіжіє і піде сильна спека із півдня та сходу.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що аномальна спека накриє кілька областей України – стала відома дата. Погода в Україні різко змінитися, у кількох областях буде спостерігатися суттєве підвищення температури повітря.

Як раніше повідомляв Главред, вдарить +40 градусів – які області на вихідні накриє неймовірна спека. Скоро низку областей накрить дуже високі температури повітря.

Нагадаємо, серпень готує сюрпризи – синоптик сказала, до якої погоди готуватися українцям. Серпень "обіцяє" бути спекотним.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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