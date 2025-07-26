"Краще не виходити на вулицю": українцям оголосили важливе попередження

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні
- Де будуть йти дощі
- Де температура підійметься до +40 градусів
Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів.
Водночас у неділю, 27 липня, очікуються дощі у низці областей. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Вона зазначила, що температура повітря в різних областях буде такою:
- на півдні +34…+39, місцями до +40 градусів,
- на сході +30…+35 градусів,
- у центральній частині +30…+35, на Вінниччині +28…+30 градусів,
- на півночі +27…+32 градуси,
- на заході +24…+29 градусів.
У неділю короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині.
На решті території України очікується суха погода.
Погода в Києві 27 липня
У Києві 27-го липня буде без опадів. Вдень нагріє до +30 градусів.
"У Києві особливо спекотними будуть понеділок та вівторок, хоча й можливі локальні грозові дощі. Але це ще додасть синоптичного дискомфорту через високу вологість повітря при температурі повітря +31…+34 градуси. Краще цими днями уникати тривалого перебування на вулиці", – попередила Діденко.
Коли спека в Україні послабне
У середу, 30 липня, спека послабне, окрім лівобережжя України, де втримається сильна спека. 31 липня відчутно посвіжіє і піде сильна спека із півдня та сходу.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що аномальна спека накриє кілька областей України – стала відома дата. Погода в Україні різко змінитися, у кількох областях буде спостерігатися суттєве підвищення температури повітря.
Як раніше повідомляв Главред, вдарить +40 градусів – які області на вихідні накриє неймовірна спека. Скоро низку областей накрить дуже високі температури повітря.
Нагадаємо, серпень готує сюрпризи – синоптик сказала, до якої погоди готуватися українцям. Серпень "обіцяє" бути спекотним.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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