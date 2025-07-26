"З повагою ставився": Іво Бобул розповів про зустріч із Путіним

Іво Бобул згадав зустріч із Путіним.

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Бобул повідомив, що йому підвищили пенсію / колаж: Главред, фото: facebook.com/ivo.bobul.94

Коротко:

Що сказав Іво Бобул про Путіна

Як вони зустрілися

Український співак Іво Бобул розповів про те, як одного разу зустрівся з російським диктатором, терористом і президентом РФ - Володимиром Путіним.

Про це він розповів у проєкті ТСН "Наодинці". Бобул зустрівся з Путіним понад 20 років тому в окупованому нині Криму. "Який він? Метр із кепкою. Дивився на нього, як на звичайну людину. Я ніколи не думав, що він таке зробить і на Україну піде. До речі, він дуже з повагою до Кучми ставився. Там було якесь питання щодо Білорусі. І він казав, "як старійшина скаже, так і буде", - каже Бобул.

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Іво Бобул розповів про зустріч із Путіним / facebook.com/ivo.bobul.94

Бобул також згадав про те, як Росія почала будувати дамбу навколо українського острова Тузла.

"Кучма чотири дні дзвонив Путіну, але той не брав слухавку. І коли вже він із Кузьмуком поїхали, там було все готово, щоб дати відсіч. І він (Кучма - Прим.ред.) прямо сказав: "Ще одна машина, і я відкриваю вогонь". І все зупинилося", - каже артист.

Як відомо, острів Тузла був предметом територіальних суперечок між Україною і Росією. У 2003 році навколо острова виник конфлікт, коли Росія почала будувати до нього дамбу.

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Хто такий Іво Бобул? Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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