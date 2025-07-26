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Піхоту та бронетехніку розбили: окупанти отримали "на горіхи" біля Білогорівки

Анна Косик
26 липня 2025, 17:26
584
Комбінований штурм противника вдалося вчасно виявити та зупинити.
отражение штурма, северское направление
Під час спроби штурму окупантів українські військові знищили ворожий танк, і не тільки / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомили військові:

  • Ворог з бронетехнікою хотів штурмувати українські позиції
  • Українським оборонцям вдалося зупинити противника
  • Росіяни зазнали втрат у техніці та особовому складі

На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка окупаційні війська країни-агресорки Росії здійснили спробу комбінованого штурму українських позицій.

Про це у Telegram повідомив прикордонний підрозділ "Фенікс". Військові зазначили, що ворог кинув у бій піхоту, легковий транспорт та навіть важку бронетехніку.

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Однак злагоджена робота розрахунків FPV, екіпажів "Vampire" та "скидів" українських захисників не дала противнику реалізувати задумане. Штурмові дії окупантів вдалося зупинити.

"Знищено 2 танки, броньовану машину, легковий автотранспорт противника. Піхоту, яка намагалася розсіятися по "зеленці", наздогнали та добили — втекти не вдалося нікому", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Главред писав, що на Покровському напрямку російські сили, ймовірно, встановили контроль над населеним пунктом Новоекономічне, що розташований на північний схід від Покровська.

Піхоту та бронетехніку розбили: окупанти отримали 'на горіхи' біля Білогорівки
Покровськ / Інфографіка: Главред

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що тривають активні дії на Сумщині і поступово українські військові витискають російські сили. Таким чином вдалося зірвати російський план щодо Сумщини.

Напередодні повідомлялося, що окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються розвинути наступальні дії на межі трьох областей - Донецької, Запорізької та Дніпропетровської.

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Про джерело: підрозділ "Фенікс"

Підрозділ "Фенікс" - це прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем у складі Державної прикордонної служби України. Він відомий своєю ефективністю в ураженні ворожих цілей за допомогою ударних дронів та інших безпілотних літальних апаратів.

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