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Чому 27 липня не можна важко працювати: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
26 липня 2025, 15:21
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27 липня не слід ігнорувати потреби та прохання хворих - це вважається великим гріхом.
27 липня: яке церковне свято і що не можна робити
27 липня: яке церковне свято і що не можна робити / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 27 липня
  • Що не можна робити 27 липня
  • Народні прикмети і традиції

У неділю, 27 липня, віряни святкують день пам'яті святого великомученика Пантелеймона. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 27 липня

Святий Пантелеймон народився близько 275 року в місті Нікомідія (сучасна Туреччина). Його язичницьке ім'я було Пантолеон, що означає "всемогутній як лев". Батько був язичником, а мати - християнкою на ім'я Єввула. Саме вона з дитинства прищеплювала йому християнські цінності, але померла рано.

відео дня

Пантолеон здобув глибоку освіту, особливо в медицині і став учнем відомого лікаря Євфросина. Його талант був настільки великий, що його запросили як придворного лікаря імператора Максиміана.

Хлопець познайомився зі священиком Єрмолаєм, який навернув його в християнство. Після хрещення він отримав ім'я Пантелеймон, що перекладається як "всемилостивий". Відтоді він почав лікувати людей безплатно, зцілюючи не тільки тілесні, а й душевні хвороби молитвою до Христа.

Коли імператор дізнався, що Пантелеймон став християнином, його наказали схопити і жорстоко катувати. Легенди свідчать, що під час тортур Господь багаторазово чудесно рятував його від смерті: його не брали вогонь, вода, колеса з шипами, леви. Зрештою, 305 року святого стратили - йому відрубали голову. За переказами, коли меч торкнувся його шиї, з рани витекло молоко замість крові.

Що не можна робити 27 липня

Не можна займатися важкою фізичною працею - це вважається неповагою до святого цілителя.

Забороняється залишати тварин без нагляду - святого шанують як захисника всього живого, тому особливу увагу слід приділити худобі.

Не слід ігнорувати потреби та прохання хворих - це вважається великим гріхом.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • яка погода на Пантелеймона - така буде осінь;
  • активно квакають жаби до дощу;
  • західний вітер - чекайте дощів під час жнив;
  • вранці стелиться по землі густий туман - буде великий урожай зернових;
  • червоний захід сонця і спокійне небо - до тривалого тепла.

У народі 27 липня носило назву Пантелей-цілитель. Цього дня не тільки молилися за здоров'я, а й уважно стежили за погодою - вважалося, що сама природа цього дня "лікує" землю або навпаки - попереджає про лиха.

Іменини 27 липня

Які завтра іменини: Герман, Еммануїл, Іван, Микола.

Талісманом людини, народженої 27 липня, є яшма. Людство знало цей камінь ще з глибокої давнини. З найдавніших часів її вважали потужним оберегом, здатним запобігати злу та оберігати людину від усякої темряви й недоброго впливу.

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