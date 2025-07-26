Яскраво запалав: ГУР повідомило про знищення в Росії літака Су-27УБ

Що повідомили в ГУР:
- На аеродромі "Армавір" горів літак Су-27УБ
- У Росії наростає спротив кремлівському режиму
У ніч на 26 липня у Краснодарському краї країни-агресорки Росії на аеродромі "Армавір" спалахнув навчально-бойовий винищувач Збройних сил РФ Су-27УБ. Про це повідомили в ГУР.
Місцеві мешканці повідомляли, що у населених пунктах поблизу аеродрому зник зв'язок і наразі немає повідомлень про те, що його відновили.
Дивіться відео знищення російського Су-27УБ:
"Аеродром "Армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища", - йдеться у повідомленні.
У Головному управлінні розвідки не повідомили, як саме було знищено ворожий літак, однак зазначили, що спротив кремлівському режиму всередині Росії зростає, а кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.
Знищення авіації Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони нещодавно завдали удару по російському аеродрому "Саваслейка", знищивши щонайменше один літак МіГ-31 та один Су-30 або Су-34.
Раніше також стало відомо, що внаслідок успішної операції Повітряних Сил ЗС України на Курському напрямку, що в країні-агресорці Росії, було збито російський винищувач Су-35.
Напередодні повідомлялося, що мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено внаслідок успішної української операції в Росії під назвою "Павутина".
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Про джерело: ГУР
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