Яскраво запалав: ГУР повідомило про знищення в Росії літака Су-27УБ

В ГУР натякнули, що знищення літака стало наслідком наростання спротиву в РФ.

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Навчально-бойовий винищувач було знищено на аеродромі "Армавір" / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Що повідомили в ГУР:

На аеродромі "Армавір" горів літак Су-27УБ

У Росії наростає спротив кремлівському режиму

У ніч на 26 липня у Краснодарському краї країни-агресорки Росії на аеродромі "Армавір" спалахнув навчально-бойовий винищувач Збройних сил РФ Су-27УБ. Про це повідомили в ГУР.

Місцеві мешканці повідомляли, що у населених пунктах поблизу аеродрому зник зв'язок і наразі немає повідомлень про те, що його відновили.

відео дня

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео знищення російського Су-27УБ:

"Аеродром "Армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища", - йдеться у повідомленні.

У Головному управлінні розвідки не повідомили, як саме було знищено ворожий літак, однак зазначили, що спротив кремлівському режиму всередині Росії зростає, а кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.

Знищення авіації Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони нещодавно завдали удару по російському аеродрому "Саваслейка", знищивши щонайменше один літак МіГ-31 та один Су-30 або Су-34.

Су-34 / Інфографіка: Главред

Раніше також стало відомо, що внаслідок успішної операції Повітряних Сил ЗС України на Курському напрямку, що в країні-агресорці Росії, було збито російський винищувач Су-35.

Напередодні повідомлялося, що мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено внаслідок успішної української операції в Росії під назвою "Павутина".

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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