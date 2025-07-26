ЗСУ відтіснили ворога у важливій точці: росіяни втрачають позиції на Запоріжжі

Сили оборони України відкинули російські війська від Плавнів та з північної частини Кам'янського, створивши там "сіру зону".

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Що відомо про просування РФ і спротив ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 61 ОМБр, 23 ОМБр

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Аналітики повідомили про нові зміни на фронті

Росія захопила Білу Гору, а ЗСУ контратакують біля Камʼянського

Українські Сили оборони демонструють хороші результати на півдні, а саме на Запорізькому напрямку. Зокрема, в районі Кам’янського українським захисникам вдалося відтіснити ворога з півночі населеного пункту та з району Плавнів. Ця територія наразі перебуває в "сірій зоні". Про це пишуть OSINT-аналітики групи In Factum.

"Камʼянське. Тут цікаво, бо схоже Сили оборони України відкинули противника від Плавнів та з північної частини Камʼянського. Тепер це сіра зона", - зазначили аналітики. відео дня

В той же час російські війська досягли певних успіхів на кількох інших ділянках фронту, поблизу Куп’янська та Торецька. За даними аналітичної групи, окупанти зуміли просунутися ближче до північних околиць Куп’янська, рухаючись від Радківки.

Торецьк / Інфографика: Главред

Крім того, повністю захопили населений пункт Біла Гора, розташований поруч із Торецьком, де ще минулого тижня були помічені ворожі піхотні підрозділи.

"Росіяни просунулися від Радківки ще ближче до північних околиць Купʼянська. Торецьк - росіяни повністю захопили Білу Гору. Піхота противника там була помічена ще минулого тижня, тепер, схоже, закріпилися", - повідомили OSINT-аналітики.

Також фіксуються зміни на напрямку Комар - Зелений Гай. За словами аналітиків, росіяни змогли взяти під контроль населений пункт Зелений Гай.

У той же час, ситуація в районі Покровська залишається стабільною, без помітних зрушень.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав про те, що частина росіян зайшла в центр великого міста. ЗСУ, своєю чергою, провели обмежені контратаки в районі Покровська, відновивши позиції на захід від Гродівки, зазначають аналітики ISW.

В той же час армія Путіна несе космічні втрати на Сумщині. Росіяни зазнають труднощів з координацією своїх же зон відповідальності.

В той же час експерт Олег Жданов також розкрив задум армії РФ на фронті до осені. Він прогнозує, що українським військовим доведеться стримувати ворога одразу на декількох напрямках.

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