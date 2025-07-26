Чоловік-алкоголік путіністки Кудрявцевої публічно накинувся на ведучу

Коротко:
- Що зробив чоловік-алкоголік Кудрявцевої
- Що передувало ситуації
Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, потрапила "під роздачу" свого чоловіка-алкоголіка.
Як відомо, Кудрявцева часто ниє у своїх соціальних мережах про те, що втомилася боротися з алкоголізмом свого чоловіка, який раніше був професійним спортсменом.
Зокрема, вона нещодавно виходила в сторіз, де скаржилася, що в неї вже опустилися руки і вона не збирається більше боротися. Але схоже, що вона настільки набридла своєму чоловікові, що він вирішив публічно накинутися на Кудрявцеву і матом попросив відчепитися від нього.
Він опублікував своє фото, де написав, щоб Кудрявцева заспокоїлася і просто мовчала. "Задовбала", - написав колишній спортсмен.
"Я робила все, що могла. Рятувала - лікувала. Рятувала - лікувала. Рятувала - лікувала. Рехаби, кодування, лікарі, клініки. При цьому Марійка нічого не повинна бачити і знати. На роботі - посміхатися. У якийсь момент я думала, що збожеволію. І тільки черговий рехаб давав мені можливість "продихатися". Але неможливо нічого зробити. Просто неможливо", - скаржилася путіністка раніше.
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Лера Кудрявцева - останні новини по темі
Як повідомляв Главред, нещодавно Леру Кудрявцеву висміяли в ефірі російськогошоу. За даними пропагандистських ЗМІ, на гумористичному шоу "Зірки", куди Кудрявцева прийшла з командою коміків, осторонь не залишили бурхливе особисте життя телеведучої.
А також Сергій Лазарєв раніше відпочивав разом із дітьми в Туреччині, на тому ж курорті опинилася і його колишня кохана Лєра Кудрявцева зі своєю донькою. На своїй сторінці в соцмережах Лазарєв опублікував провокаційне відео з колишньою і зробив зізнання.
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Про персону: Лера Кудрявцева
Валерія Кудрявцева - російська теле- і радіоведуча, актриса і співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США та Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.
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