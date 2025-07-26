Економіка РФ здивувала стійкістю, але вкрилася глибокими тріщинами - Bloomberg

Тріщини в економіці вартістю 2 трильйони доларів зараз цілком очевидні, йдеться в публікації.

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Військова економіка РФ вкрилася глибокими тріщинами / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що написано в статті Bloomberg:

Москва "обирає зброю замість масла"

Є багато доказів складних часів у багатьох секторах економіки РФ

Угольна промисловість Росії переживає масштабну кризу

Російська економіка здивувала багатьох, залишившись стійкою перед обличчям міжнародних санкцій, але після трьох років війни та західних обмежень вона демонструє численні проблеми, кожна з яких виглядає дуже серйозною. Про це пише Bloomberg.

"Тріщини в економіці вартістю 2 трильйони доларів зараз цілком очевидні", - йдеться в публікації. відео дня

Журналісти зазначають, що Москва "обирає зброю замість олії": доки всі ресурси держави спрямовані на війну, цивільна економіка поступово вмирає. Ця динаміка була продемонстрована цього тижня: Путін відвідав церемонію підняття прапора на новому атомному підводному човні з балістичними ракетами на тлі новин про те, що продажі автомобілів у червні обвалилися на 30%.

Боячись подальшого охолодження економіки, Центральний банк Росії вчора вирішив знизити базову відсоткову ставку приблизно на 2 відсоткові пункти після зниження на 1 відсотковий пункт минулого місяця. Тобто, вибираючи між високим рівнем інфляції та економічним спадом, Центробанк зупинився на першому варіанті.

"Існує все більше доказів складних часів у багатьох секторах російської економіки. Наслідки війни, західних санкцій, дефіциту робочої сили, зниження цін на нафту, дорогої валюти і високих відсоткових ставок", - стверджує Алекс Кокчаров, аналітик з геоекономічних питань Bloomberg Economics.

За його словами, ризик обвалу цивільної частини економіки зростає, оскільки Путін у своїй війні проти України майже повністю зосереджений на військових цілях.

Автор публікації зазначає, що досі великою підтримкою для Росії залишалася можливість постачати нафту і газ до Китаю, Індії та деяких європейських країн. Але цього виявилося недостатньо, щоб уникнути проблем в інших секторах російської економіки. Наприклад, вугільна промисловість Росії переживає масштабну кризу, втративши і ринки збуту, і постачальників складного промислового обладнання, і можливість залучати західні фінансові ресурси для модернізації.

Показово й те, що розкочегарений військово-промисловий комплекс Росії виявився нездатним забезпечити достатній попит для сталеливарної промисловості Росії. Проблеми з експортом і охолодження ринку нерухомості в Росії, який формував значну частину внутрішнього попиту на сталь, призвели до значного спаду в російській металургії.

Але, мабуть, найбільш тривожним сигналом для Путіна мали б стати проблеми у фінансовому секторі. На початку липня керівники деяких найбільших російських банків приватно обговорювали можливість звернення по державну допомогу, якщо рівень проблемних кредитів у їхніх портфелях продовжуватиме зростати. Реальна "якість" їхнього кредитного портфеля набагато гірша, ніж показують офіційні дані, кажуть інсайдери і свідчать деякі документи, з якими ознайомилися журналісти Bloomberg News.

"Залишається лише вузька група провідних галузей з високими темпами зростання - всі вони пов'язані з державними замовленнями та обороною", - сказала раніше цього літа Софія Донець, головний економіст T-Investments. За її словами, важко знайти інші сектори, які працюють у плюсі. Більшість цивільних галузей промисловості Росії відчувають скорочення виробництва у 2025 році

У пошуках джерел наповнення військового бюджету, російський уряд вдався до дуже поганої практики - конфіскації приватних активів. За останній рік загальна вартість конфіскованих активів потроїлася. Російський бізнес б'є на сполох, висловлюючи занепокоєння з приводу хвилі націоналізацій. Але не схоже, що Кремль готовий врахувати ці занепокоєння.

"Путіну насправді байдуже, що менше видобувається вугілля або вирубується деревини, або що падають роздрібні продажі. Він повністю зосереджений на своїх військових цілях. Найімовірніше, він хоче зіграти таку саму роль у російській історії, що й Петро I або Катерина II", - вважає економічний аналітик Алекс Кокчаров.

Крах економіки РФ - що говорять експерти

Як розповідав Главред раніше, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов висловлював думку, що соціальний вибух у РФ близько. Експерт звертає увагу, що наслідки переведення економіки РФ на військові рейки не найрадісніші.

Крім цього, Жданов продовжує, що процес знищення Росії прискорить посилення санкцій від партнерів України і закручування гайок. Водночас відключення від SWIFT і припинення припливу валюти за енергоносії обвалять фінансову систему. Таким чином росіяни "схлопнуться протягом місяців", вважає Жданов.

Похмурий прогноз для економіки Путіна дав також і економічний експерт Тарас Загородній. На його переконання, Кремлю не варто сподіватися на позитивні для себе варіанти, адже глобальна рецесія вже розпочалася і на Росію чекають складнощі.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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