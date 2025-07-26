Град, грози та шквали: Україну атакує небезпечний шторм

Погода у Миколаєві буде найспекотнішою. Там температура повітря підвищиться до +40 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 27 липня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 27 липня

Коли температура повітря підвищиться до +40 градусів

У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 27 липня буде дуже спекотною. У деяких областях очікуються сильні дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпечності у Києві, південних, Дніпропетровській, Івано-Франківській областях.

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Прогноз погоди в Україні на 27 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 27 липня в Україні буде сильна спека. На півдні температура повітря підвищиться до +40 градусів. Більш свіжа погода буде на заході. Там температура повітря підвищиться лише до 24-29 градусів тепла. У цей день очікуються грозові дощі у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях.

У Києві особливо спекотними будуть понеділок та вівторок. Водночас там можуть бути грозові дощі. Синоптик радить уникати тривалого перебування на вулиці.

Спека почне слабнути 30 липня. Високі температури повітря втримаються на Лівобережжі країни.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 27 липня

В Україні 27 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та градом у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. У цей день вітер буде північно-східний з переходом у південний зі швидкістю 7-12 м/с.Також можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°, на заході країни 21-26°; на півдні та південному сході вночі 20-25°, вдень 29-34°, у південній частині сильна спека 35-38°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +40

За даними meteoprog, 27 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +24...40 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 липня / meteoprog

Погода 27 липня у Києві

У Києві 27 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°; у Києві вночі 20-22°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 липня / meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.

Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.

Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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