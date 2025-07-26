Дрон врізався в облдержадміністрацію: РФ атакував Суми, у місті 4 прильоти

Окупанти вдарили дронами по Сумах, є руйнування. Зокрема, було влучання в приміщення обласної військової адміністрації.

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Удар РФ по Сумах 26 липня - дрон влучив в облдержадміністрацію/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрін з відео

Коротко:

Окупанти вдарили дронами по Сумах

У місті вже відомо про чотири влучання, зокрема, було влучання в будівлю ОВА

У місцевій владі розповіли подробиці про наслідки удару

Російські окупанти у суботу, 26 липня, вдарили по Сумах дронами.

Як повідомив мер міста Артем Кобзар, під атакою знову опинилася цивільна інфраструктура міста.

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"Унаслідок чергового удару частина мешканців тимчасово залишилася без електропостачання. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання", – зазначив він.

Кобзар розповів, що по Сумах було зафіксовано чотири прильоти. Четвертий приліт, про який повідомили пізніше, ніж про перші три, був у нежитлове приміщення. За попередньою інформацію, загиблих і поранених немає.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров також повідомив, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини.

Нардеп Олександр Качура повідомив, що був удар по будівлі Сумської обласної військової адміністрації.

"У Сумах влучання безпілотника по будівлі ОВА. Існує загроза повторного удару. Прошу мешканців міста перебувати в укриттях", – написав він.

Пошкоджена будівля Сумської ОВА

Пізніше очільник Сумської облдержадміністрації Олег Григорів підтвердив, що під час сьогоднішньої атаки на обласний центр була пошкоджена будівля ОВА.

"Сьогодні ворог атакував Суми ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації. Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо – обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території", – розповів Григорів.

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 26 липня РФ масовано атакувала 3 міста України, є загиблі й руйнування будинків. У трьох українських містах внаслідок атаки є загиблі й постраждалі. Пошкоджені чи частково зруйновані багатоповерхівки, підприємства, торговельний центр.

Також у ніч на 24 липня була пекельна ніч в Одесі – зруйнована 9-поверхівка, поранені люди, були пожежі. Співробітники ДСНС евакуювали 33 жителів і врятували п'ятьох – їх заблокувало у квартирах. Пізніше з’явилися нові подробиці наслідків удару по Одесі. Зокрема, росіяни частково зруйнували легендарний Привоз.

Нагадаємо, російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов розкрив стратегію ударів РФ по Україні. У країні-агресорі Росії байдуже ставляться до втрат серед цивільного населення.

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Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

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