У ворога там величезні резерви: РФ рухається до важливого міста з нового напрямку

Російські окупанти намагаються захопити не тільки Покровськ, а й Костянтинівку.

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РФ наступає на Костянтинівку з нового напрямку / Колаж: Главред, фото:128 ОГШБр

Що відомо:

РФ намагається захопити Костянтинівку

Окупанти рухаються до міста з нового напрямку

Ворог зосередив великі резерви на підступах

Російські окупанти намагаються захопити Костянтинівку на Донеччині. Ворог намагається штурмувати місто вже з іншого напрямку. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов у коментарі 24 каналу.

Протягом тривалого часу росіяни штурмують позиції українських військових із різних напрямків. Окупанти намагалися тиснути з Торецького напрямку через Торецьк, а також через Часів Яр.

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Тепер ворог вийшов на трасу Покровськ-Костянтинівка і намагається пройти між двома містами. Це робить і так важку ситуацію ще складнішою. Там у росіян зосереджені великі резерви.

"Здебільшого вони йдуть у бік Покровська. Хоча так само йдуть і в бік Костянтинівки, але з меншим акцентом", - заявив Трегубов.

Що відомо про Костянтинівку / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни не знижують тиск на цій ділянці та накочують широким фронтом. Тривають запеклі бої в районі Удачного.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку, російські сили, ймовірно, встановили контроль над населеним пунктом Новоекономічне, що розташований на північний схід від Покровська.

Напередодні стало відомо, що росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких цілей і продовжують перекидати сили на фронт. Увага ворога зосереджена на Новопавлівському та Покровському напрямках.

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Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Економічні вісті, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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