Зірвали плани РФ і набрали в полон росіян: Зеленський повідомив про успіх ЗСУ

На фронті є кілька складних напрямків, але ЗСУ дають бій ворогу.

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Що відбувається у Сумській області / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 53 ОМБр

Що повідомив Зеленський:

На Покровському напрямку тривають важкі бої

ЗСУ зірвали плани окупантів щодо Сумської області

Україна поповнила обмінний фонд окупантами

Президент України Володимир Зеленський 26 липня заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Про це він повідомив у Telegram.

Президент зазначив, що особлива увага прикута до Покровського напрямку, де лише за минулу добу було 51 жорстке зіткнення. При цьому українські військові продовжують захищати позиції і знищують ворога.

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"Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили. Подякував Головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння. Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території", - розповів Зеленський про ситуацію на Сумщині.

Президент на головком також обговорили потреби українських підрозділів, щоб наступного тижня провести розмови з партнерами щодо необхідної зброї, постачання якої треба збільшити.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наразі Суми не є стратегічною ціллю Росії, тому ймовірність захоплення міста в найближчій перспективі дуже низька. РФ спрямовує основні сили на розширення так званого сухопутного коридору, який з'єднує окуповані території з Кримом.

Суми / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що ЗСУ мають всі шанси вибити окупантів з території Сумської області. Станом на сьогодні ворожі сили на цій ділянці фронту вже зупинені.

Напередодні директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що окупаційні війська країни-агресорки Росії не отримують очікуваного результату внаслідок атак на Сумському напрямку.

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