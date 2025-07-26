Україна буде у сильній позиції: генерал озвучив сценарії закінчення війни

Розвиток ситуації в Україні багато в чому залежить від західних союзників та США.

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Війна в Україні може закінчитися по-різному / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Що сказав Годжес:

Існує кілька сценаріїв закінчення війни в Україні

Найгірший сценарій передбачає колапс в Україні

Якщо Захід активізує свою підтримку, Україна опиниться у виграшній позиції

Війна країни-агресорки Росії проти України може закінчитися шляхом 3-4 сценаріїв. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

За його словами, з огляду на міжнародну ситуацію, наразі найгіршим сценарієм є повний колапс України, якщо політична воля буде втрачена, а Захід відмовиться продовжувати підтримку Києва.

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"Тоді ви отримаєте ситуацію, коли Росія не лише поглине тисячі українських військових, яких змусять вступити до російської армії, але й незабаром почне готуватися до вторгнення в Молдову чи навіть у країну НАТО, таку як Латвія", - наголосив він.

Водночас існує і найкращий сценарій, згідно з яким, Захід та США навпаки активізують свої зусилля, що допоможе економіці, відновить постачання продовольства та енергії. Крім того це стане потужним сигналом стримування для Китаю.

"І тоді Україна перебуватиме на достатньо сильній позиції, а Росія існуватиме в межах своїх кордонів", - пояснив генерал.

За ще одним сценарієм в Україні може зберегтися нинішній стан речей протягом наступного року. Або ж Україна візьме за приклад підхід Ізраїлю і зробить себе абсолютно неприйнятною для Росії, залишаючись у стані постійної готовності до війни.

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Нагадаємо, Главред писав, що на Покровському напрямку російські сили, ймовірно, встановили контроль над населеним пунктом Новоекономічне, що розташований на північний схід від Покровська.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються розвинути наступальні дії на межі трьох областей - Донецької, Запорізької та Дніпропетровської.

Напередодні стало відомо, що російська влада продовжує зволікати з організацією прямих переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним

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Про персону: Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

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