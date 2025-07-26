П'ять населених пунктів в небезпеці: армія РФ проривається на межі трьох областей

Що повідомили військові:
- На Новопавлівському напрямку ворог намагається розвинути наступ
- Командування РФ втрачає велику кількість особового складу
- Важкі бої в районі населених пунктів тривають
Окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються розвинути наступальні дії на межі трьох областей - Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. Про це повідомили в Telegram ОСУВ Хортиця.
На Новопавлівському напрямку ворог зосередив свої атакувальні зусилля в районі населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Воскресенка, Темирівка та Комишуваха.
При цьому військові зазначили, що командування РФ, схоже, хоче просунутися на цій ділянці фронту будь-якою ціною, адже взагалі не рахується з втратами особового складу.
"Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни не знижують тиск на цій ділянці і накочують широким фронтом. Тривають запеклі бої в районі Удачного.
Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку, російські сили, ймовірно, встановили контроль над населеним пунктом Новоекономічне, що розташований на північний схід від Покровська.
Напередодні стало відомо, що росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких цілей та продовжують перекидати сили на фронт. Увага ворога зосереджена Новопавлівському та Покровському напрямках.
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Про джерело: ОСУВ "Хортиця"
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
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