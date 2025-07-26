П'ять населених пунктів в небезпеці: армія РФ проривається на межі трьох областей

Окупанти втрачають чимало живої сили з метою просунутися вперед.

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Як змінилася ситуація на Новопавлівському напрямку / Колаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, Генштаб ЗСУ

Що повідомили військові:

На Новопавлівському напрямку ворог намагається розвинути наступ

Командування РФ втрачає велику кількість особового складу

Важкі бої в районі населених пунктів тривають

Окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються розвинути наступальні дії на межі трьох областей - Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. Про це повідомили в Telegram ОСУВ Хортиця.

На Новопавлівському напрямку ворог зосередив свої атакувальні зусилля в районі населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Воскресенка, Темирівка та Комишуваха.

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При цьому військові зазначили, що командування РФ, схоже, хоче просунутися на цій ділянці фронту будь-якою ціною, адже взагалі не рахується з втратами особового складу.

"Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни не знижують тиск на цій ділянці і накочують широким фронтом. Тривають запеклі бої в районі Удачного.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку, російські сили, ймовірно, встановили контроль над населеним пунктом Новоекономічне, що розташований на північний схід від Покровська.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких цілей та продовжують перекидати сили на фронт. Увага ворога зосереджена Новопавлівському та Покровському напрямках.

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Про джерело: ОСУВ "Хортиця" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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