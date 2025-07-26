Росія буде готова протистояти Заходу у 2027 році: у Польщі б'ють тривогу

У Польщі серйозно сприймають потенційну загрозу нападу.

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Польща має бути готова до ймовірного нападу Росії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Що сказав Туск:

Польща готується до можливого нападу у 2027 році

Польща працює над питаннями внутрішньої безпеки

Країна-агресорка Росія буде готова протистояти західним державам менш ніж за два роки. Про це заявив голова польського уряду Дональд Туск.

За його словами у заяві у соцмережі X, про це свідчать підтверджені оцінки під час зустрічі з командувачем силами НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем. Тому Польща та її союзники мають готуватися до будь-яких сценаріїв.

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"Польща і Європа, але в першу чергу Польща, повинні бути готові до різних обставин у найближчі два роки", - наголосив він.

Через загрозу зі сторони Росії до 2027 року, тепер у Польщі акцентують увагу на доброму оснащенні армії, а також питаннях безпеки, в тому числі тих, що зосереджені на "внутрішній політичній стабільності" у країні.

Можливість нападу Росії на західні країни - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресорка Росія може проводити підготовку до нового збройного конфлікту проти однієї з країн-членів НАТО. До такого висновку дійшли аналітики ISW після аналізу оцінки президента США Дональда Трампа амбіції кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що країна-окупант Росія встановила обладнання для електронної боротьби за 20 кілометрів від кордону з Естонією. Такий крок створює загрозу GPS і призвів до стурбованості країн НАТО.

Напередодні стало відомо, що російська військова операція проти країн Балтії в силах розвалити НАТО. І це цілком реальний сценарій. Принаймні, в нього вірять у Кремлі.

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Про персону: Дональд Туск До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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