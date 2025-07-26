65-річчя Шевченківської премії: Зеленський змінив кількість номінацій

Шевченківська премія - найвища державна нагорода в галузі культури - відзначить 65-річчя масштабним оновленням.

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Зеленський змінив правила Шевченківської премії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОПУ

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З'явилися нові номінації Шевченківської премії

Готуються масштабні заходи до 65-річчя премії

Президент України Володимир Зеленський змінив правила присудження Шевченківської премії. Про це йдеться в указах президента №553/2025 та №552/2025.

Президент підписав указ, який оновлює правила присудження Національної премії імені Тараса Шевченка. Відтепер премію вручатимуть у тринадцяти номінаціях, зокрема з'явилися нові напрями, як-от дизайн, фотомистецтво та творче кураторство культурних проєктів.

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"Уперше додано фотомистецтво, щоб підтримати фотографію і особливо зараз в умовах війни, додали також кураторську справу, сферу дизайну - зокрема є крутий український шрифтовий дизайн, графічний, це комітет премії буде визначати конкретні види, також відбулося розширення літературної та музичної номінацій", - пояснив радник президента Дмитро Литвин.

Згідно з оновленим положенням, премія щорічно присуджуватиметься в таких категоріях:

проза;

поезія;

літературознавство та мистецтвознавство;

публіцистика та журналістика;

музичне мистецтво;

концертно-виконавське мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва;

фотомистецтво;

декоративно-прикладне мистецтво;

дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);

творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

У документі зазначено, що на премію можуть висуватися тільки нові оригінальні твори, створені за останні п'ять років, але не пізніше ніж за півроку до подання.

На нагороду можуть претендувати тільки автори або виконавці творів, а в номінації кураторства - безпосередній автор проєкту, якщо його внесок був творчим і суттєвим.

При цьому на здобуття премії не можуть бути висунуті монографії, підручники, посібники або альбоми-каталоги.

Конкретні напрями дизайну, за якими проводитиметься конкурс щороку, визначатиме Шевченківський комітет.

Президент Зеленський також підписав указ, яким доручив Кабінету Міністрів підготувати план відзначення 65-річчя від дня заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Йдеться про цілу низку культурних, урочистих та інформаційних заходів.

Серед запланованого - проведення церемонії вручення премії, створення виставок у музеях, видання енциклопедичного довідника про лауреатів та альбому з творами митців, які отримали нагороду.

Також мають з'явитися ювілейна монета та поштові марки, присвячені Шевченківській премії.

В урочистостях до ювілею планують залучити не лише лауреатів, а й діячів культури, науки, військових, представників влади та громадськості.

Окрему увагу приділять інформаційному висвітленню ініціативи. Указ набирає чинності з моменту оприлюднення.

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Що таке Шевченківська премія Шевченківська премія є однією з найпрестижніших нагород України, що відзначає видатні твори в галузі літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики. Вона покликана сприяти розвитку національної свідомості та збагаченню культурної спадщини країни. З 2025 року премія була розширена новою номінацією - декоративно-прикладне мистецтво.

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