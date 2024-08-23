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Прикордонники слідкують за білорусами: у ДПСУ повідомили про ситуацію на кордоні

Степан Гафтко
23 серпня 2024, 01:36
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Українські прикордонники активно слідкують за переміщеннями білоруських військ на кордоні з Україною.
Прикордонники слідкують за білорусами: у ДПСУ повідомили про ситуацію на кордоні
Ситуація на українсько-білоруському кордоні / колаж: Главред, фото: ВВС, Вікіпедія, ДПСУ

На українсько-білоруському кордоні ситуація залишається стабільною, наразі немає провокацій зі сторони білорусів, як і не помітно пересування білоруських військ. Про це речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко повідомив в ефірі національного телемарафону.

"У безпосередній близькості до нашого кордону ситуація за останній час не змінилася. Сили оборони нашої країни - прикордонники, підрозділи Збройних сил і Національної гвардії - повністю контролюють лінію кордону по всій його протяжності з Білоруссю. Якихось нестандартних ситуацій або провокаційних дій за останній період ми також не відзначали", - сказав Демченко, коментуючи заяви білоруського керівництва про посилення військ на кордоні з Україною.

Незважаючи на таку спокійну ситуацію, Демченко заявив, що білоруський напрямок для українських військ є дуже важливим доти, поки Лукашенко і його армія залишається у сфері впливу Путіна та Росії загалом.

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Також речник зазначив, що українські підрозділи уважно слідкують за внутрішніми переміщеннями білоруських військ та за ситуацією на кордоні. Розвідники постійно моніторять ситуацію, щоб у разі небезпеки можна було оперативно відреагувати на потенційну загрозу.

Крім того, Демченко підкреслив, що українська сторона постійно займається посиленням захисту кордонів із Білоруссю та зводить нові фортифікації та лінії оборони.

"Нині ми не бачимо переміщення безпосередньо біля нашого кордону ні техніки, ні особового складу армії Білорусі. Я не виключаю, що на догоду Кремлю Білорусь може тримати певні сили у глибині свого прикордоння, у напрямку нашого кордону. За ситуацією постійно стежимо, щоб адекватно реагувати", – резюмував Демченко.

Українсько-білоруські відносини

Білорусь взяла участь в повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Цей факт підтвердив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Республіка Білорусь та білоруси перебували в різному ступені залучености в російсько-українській війні. Події ознаменувалися найбільш масштабною участю білорусів у бойових діях за кордоном у XXI столітті.

За даними МЗС України, на початку вторгнення Олександр Лукашенко запевнив президента України Володимира Зеленського, що не залучатиме збройні сили своєї країни на боці Російської Федерації.

На початкових етапах війни Білорусь надала свою територію російським солдатам для нападу на Україну, але, схоже, не посилала своїх солдатів на війну. У день вторгнення Держприкордонслужба України повідомила про спробу російських військ прорватися через білорусько-український кордон на пункті пропуску містечка Вільча.

Лукашенко та його політика - останні новини

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що він перекидає третину своїх військ до кордонів з Україною для підтримки РФ.

Проте, пізніше стало відомо, що Лукашенко не збирається перекидати війська. Експерти зазначили, що це тільки така "гра", якою він хоче потішити Путіна.

Нагадаємо, що у середу, 21 серпня, посольство Білорусі у Вірменії закидали яйцями, помідорами та картоплею. Причиною протесту були образливі висловлювання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу вірмен.

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