Загроза для заходу та центру України: Ігнат назвав головні цілі атак РФ

Завдяки більшій дальності польоту старі моделі дронів долітають углиб країни.

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Ігнат розповів про загрозу звичайних "Шахедів"/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне із заяви Ігната:

Класичні "Шахеди" долітають далі, ніж реактивні дрони

Під ударом передусім західні та центральні регіони України

Основні цілі: підстанції, тягові станції й залізниця

Країна-агресор Росія не відмовилася від класичних ударних дронів типу "Шахед" попри появу реактивних модифікацій. Саме вони сьогодні становлять головну небезпеку для західних і центральних областей. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 Каналу.

"Звичайні класичні "Шахеди", я хочу сказати, нікуди не ділися, особливо це стосується центральних і західних регіонів, тому що мають вони запас ходу, відповідно, радіус ураження більший, ніж реактивні", - наголосив він. відео дня

За його словами, засоби ураження противник обирає під конкретні завдання та обставини кожного дня. Різні типи безпілотників можуть поєднуватися в межах однієї атаки, тому зводити загрозу лише до однієї новинки помилково.

"Всі раптом переключились на реактивні. Ні, ворог використовує тактичну обстановку, використовує нову тактику і, відповідно, використовує ту погоду, яка сьогодні у нас є", - додав Ігнат.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Які головні цілі ворога під час атак

Окремо речник Повітряних сил назвав об'єкти, на які противник спрямовує основну частину ударних дронів. Ідеться про все, від чого залежить життєзабезпечення людей.

"У великій кількості застосовують їх саме по об'єктах енергетики, що були сьогодні по підстанціях, напередодні атакували тягові станції, залізниці, зараз підстанції вже населених пунктів. Тому тут загроза від цих "Шахедів" нікуди не ділася", - акцентував Ігнат.

Ві підсумував, що росіяни систематично намагаються зруйнувати українську логістику та залишити міста без світла. Для цього противник поєднує атаки ударних безпілотників із ракетними ударами.

Чи прогнозується посилення атак по західних областях

Моніторингові канали попереджали, що Росія розвезла по всіх доступних пускових майданчиках близько 500 ударних безпілотників "Герань".

За їхніми даними, існує велика загроза ударів по західних областях України протягом тижня.

"Ворог здійснив доставку ударних БпЛА (Герань-2) та реактивних БпЛА (Герань-4/5) на усі можливі локації. Сумарна кількість доставлених БпЛА близько 500 штук", - наголосили монітори.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська 19 жовтня завдали удару по Дніпру. Пошкоджено приватні житлові будинки, а 84-річна жінка дістала поранення.

У ніч проти 19 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Київській області балістичними та крилатими ракетами й ударними безпілотниками. В Ірпені Бучанського району постраждали шестеро людей, серед них троє дітей, ще троє людей зникли безвісти.

Внаслідок російської атаки на Київ значних пошкоджень зазнав торгово-розважальний центр Cosmo Multimall. У будівлі пошкоджено дах та опорні конструкції, а частина внутрішніх перекриттів обвалилася.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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