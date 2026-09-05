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Реактивні БпЛА атакували захід України: гриміли вибухи, є руйнування

Руслана Заклінська
5 вересня 2026, 17:13
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Вибухи чули у Житомирі, Рівному та на Хмельниччині.
Реактивні БпЛА атакували захід України: гриміли вибухи, є руйнування
Атака по Хмлеьниччині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, соцмережі

Головне:

  • На Хмельниччині пошкоджено кілька підприємств і багатоповерхівку
  • Поранено чотирьох людей, серед них - неповнолітня
  • На Рівненщині ППО збила ворожий дрон

У п’ятницю, 5 вересня, на Хмельниччині пролунали вибухи на тлі атаки Росії ударними безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено підприємства та багатоповерхівку. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивних БпЛА в напрямку області. За даними моніторингових каналів, близько 16:17 у регіоні було чути вибухи, а о 16:26 повідомлялося про повторні вибухи. Попередньо повідомлялося про спробу атаки на термінал "Нової пошти".

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Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Згодом Тюрін підтвердив атаку на Хмельниччину. За його словами, що в області працювали сили ППО.

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. На місце події виїхали всі відповідні служби", - розповів він.

Крім цього, на Хмельниччині внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що станом на 17:10 відомо про чотирьох поранених внаслідок ворожої атаки.

Тюрін уточнив, що серед поранених є неповнолітня. За його словами, трьох людей госпіталізовано до медичних закладів, одній людині надано допомогу на місці без госпіталізації.

Вибухи на Рівненщині та Житомирщині

Атака також тривала в інших західних областях. На Рівненщині сили ППО збили ворожий безпілотник.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що люди та інфраструктура не постраждали. Представники відповідних служб вже працюють на місці збиття.

"Ціллю ворога був об'єкт цивільної інфраструктури.Тому закликаю жителів області не нехтувати сигналом повітряної тривоги", - наголосив Коваль.

Вибухи також чули в Житомирі. Після 16:30 повідомлялося про рух нової групи реактивних безпілотників у напрямку Київщини.

Чи є в України засоби протидії реактивним БПЛА - пояснення ПС

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна вже має прототипи засобів для перехоплення реактивних дронів, однак Збройні сили поки не можуть повною мірою розраховувати на них під час відбиття атак.

За його словами, швидкісні безпілотники нині знищують переважно за допомогою авіації, зенітних ракетних комплексів, а також засобів малої протиповітряної оборони. Якщо дрон опиняється в зоні їхньої досяжності, для його ураження застосовують відповідні системи.

Водночас уже зафіксовані окремі випадки знищення реактивних БПЛА за допомогою дронів-перехоплювачів. Однак, за словами Ігната, їхня частка наразі залишається невеликою.

"Питання полягає у випробуваннях, масштабуванні та набутті відповідного потенціалу", - пояснив представник Повітряних сил.

Атака по Київщині - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про влучання по літаку в аеропорту "Жуляни" під час ранкової атаки. Він пов’язав інцидент із можливим приїздом американських переговорників.

ДСНС повідомило про наслідки масованого удару по Київщині і роботу рятувальників у кількох районах області. У відомстві зазначили, що пошкоджено 9-поверхівку та сталися пожежі на складах під час повторних влучань.

Президент Зеленський заявив, що удари по аеропортах були демонстративними і пов’язані з обговоренням можливого прибуття американської делегації. У ніч на 5 вересня внаслідок атак по цивільних об’єктах у Кам’янському на Дніпропетровщині загинуло четверо людей і ще п’ятеро отримали поранення.

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Про персону: Сергій Тюрін

Сергій Тюрін - український державний діяч та адвокат. У грудні 2020 року отримав пропозицію голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія стати його першим заступником. Роботу на новій посаді розпочав лише в січні 2021 року. 2 травня 2024 року Указом Президента України призначений головою Хмельницької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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