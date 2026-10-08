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Росія розвідує захід України реактивними дронами: які міста під загрозою

Юрій Берендій
8 жовтня 2026, 21:57
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Монітори оприлюднили перелік із 43 міст у дев'яти областях, які ворог може атакувати найближчим часом.
Росія розвідує захід України реактивними дронами / Колаж: Главред, фото: скріншоти, УНІАН
Росія розвідує захід України реактивними дронами / Колаж: Главред, фото: скріншоти, УНІАН

Головне:

  • РФ запускала на захід України реактивні дрони-розвідники з камерами
  • Безпілотники фіксували на Хмельниччині, Тернопільщині, Рівненщині та Волині
  • Монітори назвали 43 міста, які можуть стати цілями найближчих ударів

Країна-агресорка Росія протягом 8 жовтня проводила розвідку західних областей України за допомогою реактивних безпілотників, які були без бойової частини, але з камерами. Мета таких вильотів - обстеження об'єктів для майбутніх обстрілів. Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують рух російських ракет і дронів.

За їхніми даними, дрони-розвідники сьогодні фіксували зокрема на Хмельниччині, Тернопільщині, Рівненщині та Волині.

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Які міста на заході можуть опинитися під ударом

Крім того, монітори оприлюднили перелік планових цілей ворога в межах західних регіонів на найближчий час. До нього увійшли 43 населені пункти в дев'яти областях:

  • Вінниччина: Вінниця, Гайсин, Жмеринка, Могилів-Подільський, Тульчин, Хмільник;
  • Волинь: Володимир, Камінь-Каширський, Ковель, Луцьк;
  • Закарпаття: Берегове, Мукачево, Рахів, Тячів, Ужгород, Хуст;
  • Івано-Франківщина: Верховина, Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Косів, Надвірна;
  • Львівщина: Львів, Дрогобич, Золочів, Стрий, Самбір, Шептицький, Яворів;
  • Рівненщина: Вараш, Дубно, Сарни, Рівне;
  • Тернопільщина: Кременець, Чортків, Тернопіль;
  • Хмельниччина: Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівка, Старокостянтинів;
  • Буковина: Чернівці, Кельменці, Вижниця.

Чи можуть реактивні "Шахеди" долітати до заходу України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду пояснював, що до західних регіонів Росія може дотягнутися насамперед ракетною зброєю. Водночас ворог дедалі активніше переходить на реактивні безпілотники, а для їхніх запусків потрібна окрема інфраструктура.

"Якщо говорити про дрони, вони переходять переважно на дрони реактивного типу, тому змушені також розширювати інфраструктуру. Там потрібна катапульта іншого типу, вона за розмірами відрізняється від класичної стандартної", - зазначив експерт.

Головним обмеженням реактивних БпЛА Коваленко називав дальність польоту, яка суттєво поступається поршневим "Шахедам". Саме від точки запуску, за його словами, залежить, чи зможе такий дрон дістатися заходу країни.

"Поршневий дрон літає на відстань до 2200 кілометрів. Тому до західного регіону він долетить у будь-якому разі, якщо його не перехопити. А реактивний літає приблизно на 1000 кілометрів. Відповідно, якщо його запускати, наприклад, з Оренбурзької або Бєлгородської області, він навряд чи долетить до західного регіону. Більша ймовірність, що його або перехоплять, або йому не вистачить палива", - пояснив Коваленко.

Оцінюючи загальну картину атак, експерт звернув увагу на виробничі можливості Росії. На його думку, кількісно в ударах і надалі переважатимуть звичайні поршневі дрони.

"Безумовно, майже по всіх регіонах стандартно використовуватимуться "Шахеди". Різниця тільки в тому, будуть вони реактивними чи поршневими. Але я думаю, що поршневі "Шахеди" все ж таки домінуватимуть, тому що поки їх виробляють набагато більше, ніж реактивних", - підсумував експерт.

Реактивний БпЛА
Реактивний БпЛА "Герань-4" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по заходу України - останні новини

Як повідомляв Главред, у середині вересня моніторингові канали попереджали, що під час масованого удару під загрозою можуть опинитися Львів та Івано-Франківськ. Згодом радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що ворог може скористатися негодою для атаки на західні області. За його оцінкою, для цього противник міг застосувати "звичайні" бензинові "Шахеди".

У Державній прикордонній службі пояснювали, чому російські безпілотники почали долітати до заходу країни. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ворожим БпЛА допомагають ретранслятори на території Білорусі, які підсилюють їхній сигнал. Саме завдяки їм була здійснена атака в напрямку пункту пропуску "Ягодин".

Тим часом Росія нарощує можливості реактивних дронів. Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко попередив, що їхня швидкість може зрости до 800–900 км/год. Наразі такі БпЛА розганяються максимум до 600 км/год, а частка реактивних дронів у атаках РФ може сягнути 80%.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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