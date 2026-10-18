РФ накопичила дрони та готує нову хвилю ударів: які області в зоні ризику

Серед дронів, які РФ підготувала до запуску, є швидкісні "Герань-4/5".

https://glavred.net/ukraine/rf-nakopila-drony-i-gotovit-novuyu-volnu-udarov-kakie-oblasti-v-zone-riska-10805144.html Посилання скопійоване

РФ готує новий удар по західних областях України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ розвезла близько 500 "Гераней" по пускових майданчиках

Посилення атак прогнозується упродовж тижня

Ціллю ударів можуть стати західні області

Країна-агресор Росія розвезла по всіх доступних пускових майданчиках близько 500 ударних безпілотників "Герань", які окупанти готуються застосувати найближчим часом. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар у Telegram.

Зазначається, що серед дронів є як поршневі "Герань-2", так і реактивні "Герань-4/5".

відео дня

"Ворог здійснив доставку ударних БпЛА (Герань-2) та реактивних БпЛА (Герань-4/5) на усі можливі локації. Сумарна кількість доставлених БпЛА близько 500 штук", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що існує велика загроза ударів по західних областях України протягом тижня.

"Протягом наступного тижня, очікується підвищена інтенсивність застосування цих БпЛА по території західних областей України", - наголосили монітори.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Чому російські дрони почали долітати до заходу України

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко говорив, що російські дрони долітають до західних областей України завдяки ретрансляторам у Білорусі, які підсилюють сигнал для ворожих БпЛА.

За його словами, завдяки такому механізму російські БпЛА можуть проникати далі на територію України, зокрема до Рівненської, Волинської та Львівської областей.

"Станом на зараз Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України. В тому числі і ретрансляторами, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських "Шахедів" та "Гербер"", - зазначив він.

"Гербера" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 жовтня в смт Маневичі на Волині зафіксовано влучання у промислове підприємство, на його території горять складське та виробниче приміщення. Жителів закликали терміново покинути свої оселі.

У ніч на 18 жовтня країна-агресор Росія завдала двох ударів по Запоріжжю. Пошкоджені будинки, автомобілі та заклад освіти. На жаль, російський удар забрав життя 27-річної жінки. Ще двоє людей поранені - 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.

Протягом 17 жовтня Сили української ППО збили або придушили 140 із 157 російських ударних дронів. З 7:30 до 19:30 Росія атакувала Україну 157 ударними БПЛА, зокрема 25 реактивними, "Герберами" та дронами інших типів. Серед збитих – 22 реактивні дрони.

Читайте також:

Про джерело: єРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред