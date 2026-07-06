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РФ може повторити масований удар хоч завтра: Ігнат зробив тривожну заяву щодо ППО

Інна Ковенько
6 липня 2026, 10:53оновлено 6 липня, 11:27
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Під час атаки на Київ ППО не змогла збити жодної балістичної ракети.
РФ може повторити масований удар хоч завтра: Ігнат зробив тривожну заяву щодо ППО
РФ може повторити масований удар хоч завтра / Колаж: Главред, фото: ДСНС, facebook.com/yuriy.ignat

Головне:

  • РФ може завдати нового масованого удару хоч наступного дня
  • Україні критично бракує ракет-перехоплювачів для боротьби з балістикою

У ніч на 6 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, унаслідок якої є руйнування та багато загиблих. Під час атаки українська ППО не змогла перехопити жодної балістичної ракети та 6 протикорабельних "Цирконів". Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, саме балістичні ракети стали причиною всіх влучань у столиці. Для їхнього перехоплення Україні критично необхідні системи Patriot та їхні аналоги.

відео дня

Ігнат нагадав, що напередодні президент Володимир Зеленський попередив громадян про масовану атаку.

"Звісно, до атаки готувалися… Скільки разів згадав президент про Patriot – можна подивитися у вчорашньому зверненні. Великий акцент робився саме на повітряній обороні", - зазначив Ігнат.

Він припустив, що питання посилення захисту України буде підніматися на дипломатичному рівні, адже противник скористався дефіцитом ракет-перехоплювачів.

РФ може повторити масований удар хоч завтра: Ігнат зробив тривожну заяву щодо ППО
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Деталі нічного удару

"Сьогодні 23 ракети "Іскандер М/С-400", та "Циркон"/"Онікс" - це ракети протикорабельні, які противник запускає з півночі, вони також діють по балістичній траєкторії. Лише ракети Patriot та їх аналоги можуть протидіяти таким ракетам", - наголосив військовий.

Ігнат наголосив, що Росія може змістити акцент на виробництво балістичних ракет замість крилатих. Хоча їх виготовлення займає більше часу, ворог може нарощувати використання таких засобів на тлі дефіциту перехоплювачів. Крім того, РФ продовжує вдосконалювати ударні безпілотники, підвищуючи їхню стійкість до засобів РЕБ.

Водночас Сили оборони знищили значну кількість ворожих БпЛА та крилатих ракет, а ракети морського базування "Калібр" були ліквідовані стовідсотково, додав Ігнат.

РФ може повторити масований удар хоч завтра: Ігнат зробив тривожну заяву щодо ППО
Циркон / Інфографіка Главред

Зміна тактики ворога

Представник Повітряних сил зазначив, що проміжок між ракетними атаками склав лише 4 дні, але він може бути й як меншим, так і більшим.

"Вони можуть завдати ударів й наступного дня. Треба бути готовими до таких варіантів, що противник може повторити атаку. Ігнорувати повітряну тривогу не потрібно. Але можливості у них - не безмежні. Якби у них була б можливість обстрілювати нас щодня, вони б це робили", - сказав Ігнат.

Масована атака РФ 6 липня - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 липня Київ був під масованим ударом країни-агресорки Росії. Ворог випустив 68 ракет і ще 351 ударний дрон. Зараз у столиці триває ліквідація наслідків атаки.

Президент України Володимир Зеленськи повідомив, що пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках.

Найбільше постраждав Дарницький район: уламки пошкодили 25‑поверховий будинок, заблокувавши мешканців верхніх поверхів. У сусідньому хмарочосі спалахнула пожежа, триває евакуація.

У Подільському районі пошкоджено 21‑поверховий будинок, в Оболонському - масштабні пожежі на складах та нежитлових об’єктах.

В області також зафіксовані наслідки ударів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Бучанський, Вишгородський та Броварський райони області. У Бучанському районі загинула одна людина, ще 10 отримали травми, шестеро перебувають у лікарні. Руйнування є у Вишгородському та Броварському районах.

РФ може повторити масований удар хоч завтра: Ігнат зробив тривожну заяву щодо ППО
Звідки запускають ракети по Україні / ІнфографІка: Главред

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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