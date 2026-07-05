Росія готує новий масований удар: Жданов розповів, що вони змінили тактику ударів

Жданов вважає, що Росія могла тимчасово переорієнтувати виробництво саме на цей тип озброєння.

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Жданов, сили ППО / Колаж: Главред, фото: 126-та окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Про що сказав Жданов:

Росія може повторити масований удар по Україні

Експерт пояснив нову тактику застосування дронів

Росія зберігає можливістьповторити масштабну комбіновану атаку на Україну, оскільки її запаси ракет і ударних безпілотників поки що не вичерпані. Крім того, окупанти могли змінити тактику застосування дронів, що створює додаткові складнощі для української протиповітряної оборони. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

За словами експерта, однією з головних особливостей останніх масованих атак стало широке застосування реактивних ударних безпілотників.

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Жданов вважає, що Росія могла тимчасово переорієнтувати виробництво саме на цей тип озброєння.

"Вони чудово розуміють, що зараз у нас є прогалина в боротьбі саме з реактивними безпілотниками. Тому цілком могли перекинути основні виробничі потужності саме на них", - зазначив експерт.

При цьому, на його думку, це зовсім не означає відмову від звичайних дронів-камікадзе типу "Шахед".

За словами Жданова, Росія продовжує випускати й накопичувати такі безпілотники, тому під час наступних атак може знову застосувати їх у великій кількості.

Експерт також звернув увагу на зміну тактики запуску дронів.

За його словами, безпілотники тепер можуть летіти невеликими групами або поодинці практично всю ніч, а використання нових систем керування дозволяє операторам коригувати їхній маршрут під час польоту.

Завдяки цьому дрони здатні обходити українську ППО з різних напрямків і майже одночасно наближатися до цілей, що значно ускладнює роботу сил протиповітряної оборони.

Говорячи про ймовірність нової масованої атаки, Жданов зазначив, що технічні можливості для цього у Росії зберігаються.

За його оцінкою, якщо під час попереднього удару було використано близько 500 ударних безпілотників, приблизно таку ж кількість окупанти можуть мати в резерві.

Крім того, експерт не бачить ознак критичного вичерпання запасів російських ракет.

За його словами, в останній атаці була задіяна лише частина стратегічної авіації Росії, що також свідчить про збереження потенціалу для нових комбінованих ударів.

Разом з тим Жданов підкреслив, що визначити точний час можливої нової атаки може лише українська розвідка.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 червня російська окупаційна армія атакувала Суми, Одеську та Запорізьку області. Зокрема, у Сумах армія РФ атакувала 9-поверховий житловий будинок. Ударний безпілотник влучив у дах багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали близько 40 мешканців будинку.

Увечері 25 червня російські окупанти атакували Київ ракетами. У результаті удару двоє людей постраждали. У Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території.

У ніч на 22 червня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками цивільне судноплавство в Чорному морі. В результаті ударів БПЛА було пошкоджено три цивільні торгові судна, що прямували до портів Одеської області.

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Про особу: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966 року, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний канал на YouTube, на якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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