Чим для закінчиться для РФ порушення перемир'я на морі - у Зеленського відповіли

В Офісі президента пояснили, які наслідки чекають на Росію у разі, якщо вона вирішить порушити прийняте в Саудівській Аравії морське перемир'я.

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Що буде, якщо Росія порушить домовленості щодо припинення вогню в Чорному морі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Жовква:

До процесу моніторингу дотримання перемир'я будуть залучені треті країни

У разі, якщо РФ порушить перемир'я, США мають вжити відповідних заходів

Якщо Росія порушить домовленості про морське перемир'я, США повинні відреагувати відповідними заходами. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

За його словами, Вашингтон розглядає можливість залучення сторонніх країн для моніторингу ситуації та фіксації порушень. Одним із потенційних учасників цього процесу може стати Саудівська Аравія, з якою США вже обговорювали відповідну пропозицію під час нещодавніх переговорів.

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Жовква підкреслив, що монітори повинні фіксувати випадки порушення режиму тиші та передавати їхні дані США, які мають відповідно реагувати.

"Адже ми говоримо про те, що США є фасилітатором виконання таких домовленостей. Якщо домовленості порушуються, США мають реагувати", - пояснив заступник керівника ОП.

Припинення вогню в Чорному морі - що передбачається

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук припустив, чому під час переговорів США та Росія акцентували увагу саме на морському перемир'ї. За його словами, країна-агресорка Росія просто відмовилася від будь-яких інших варіантів припинення вогню.

В інтерв'ю Главреду Лакійчук пояснив, чому Москва може бути зацікавлена саме в такому форматі перемир’я.

Тим часом видання The Guardian зазначає, що угода, яку американські переговорники представили в Саудівській Аравії, передбачає поступки для Кремля. Однак, як підкреслює видання, російська сторона не зробила жодних кроків, щоб обґрунтувати свою ключову вимогу – пом’якшення санкцій.

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Хто такий Ігор Жовква? Ігор Жовква — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол. Кандидат політичних наук (2005). Доцент (2014). Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України (з 2014). Заступник Керівника Офісу Президента України з 10 вересня 2019 року, пише Вікіпедія.

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