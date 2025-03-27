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"Ми за це боремося": Зеленський розповів, для чого РФ насправді морське перемир'я

Руслана Заклінська
27 березня 2025, 01:27
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Україна контролює ситуацію в Чорному морі, частина Чорноморського флоту Росії знищена, зазначив президент.
'Ми за це боремося': Зеленський розповів, для чого РФ насправді морське перемир'я
Росія хоче контролювати продуктовий коридор / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Головне із заяви Зелеського:

  • Україна контролює ситуацію в Чорному морі
  • Росія прагне контролювати продуктовий коридор у Чорному морі
  • РФ не вдасться захопити контроль над ним

Росія хоче взяти під контроль стратегічно важливий продуктовий коридор у Чорному морі. Проте у ворога не вийде цього зробити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Eurovision News.

За його словами, для РФ припинення вогню в Чорному морі важливе, адже окупанти вже давно не контролюють цей коридор.

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"Ми за це боремося, бо це крок до закінчення війни, але ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Частина їхнього Чорноморського флоту на дні, або вони сховані, і це те, що на сьогодні відбувається. Вони були готові йти на припинення вогню по енергетиці, якщо це енергетика і Чорне море", - пояснив Зеленський.

Президент також зауважив, що Україна була готова до повного припинення вогню, адже це є ще одним кроком до закінчення війни.

"Ми в цілому були готові на повне припинення вогню. Ок, з Чорним морем ми погоджуємося. Вони хочуть просто встрибнути в контроль продуктового коридору, їм це не вдасться, ми в цьому абсолютно впевнені", - наголосив глава держави.

Перемир'я в Чорному морі - новини за темою

Нагадаємо, в Саудівській Аравії 23-25 березня пройшли переговори між делегаціями США, України та РФ щодо можливого перемир'я в Чорному морі. Адміністрація Дональда Трампа позитивно оцінила результати зустрічі. Росія погодилася забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що США повинні вжити заходів у разі порушення Росією морського перемир'я. Він також зазначив, що Вашингтон може залучити сторонні країни, зокрема Саудівську Аравію, для моніторингу ситуації.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 березня Росія не атакувала енергетичні об'єкти України, і Україна також не завдавала ударів по російській енергетиці. Проте, окупанти здійснили атаки на іншу цивільну інфраструктуру, випустивши понад сотню дронів.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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