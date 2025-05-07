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Байден різко розкритикував підхід Трампа до РФ і завершення війни: що він сказав

Анна Ярославська
7 травня 2025, 11:29
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Джо Байден заявив, що Трамп намагається умиротворити Путіна, чинячи тиск на Україну.
Байден, Трамп, Путин
Байден висловився про методи адміністрації Трампа закінчити війну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН, скріншот

Головні тези Байдена:

  • Адміністрація Трампа займається "політикою умиротворення"
  • Путін вважає Україну частиною РФ
  • Господар Кремля не заспокоїться, якщо віддати йому території

Експрезидент США Джо Байден розкритикував чинного президента США Дональда Трампа через його підхід щодо війни Росії проти України.

В інтерв'ю BBC Байден назвав дії Трампа сучасною політикою умиротворення і побоюється, що це може стати сигналом для інших європейських країн, що настав час поступитися РФ.

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Зокрема, у колишнього президента попросили прокоментувати пропозиції адміністрації Трампа, яка передбачає, що Київ має відмовитися від частини території, щоб укласти мирну угоду, яка покладе край бойовим діям.

"Це сучасна політика умиротворення", - заявив Байден.

За словами Байдена, Путін вважає Україну "частиною матері-Росії".

"Він [Путін] вірить, що має історичні права на Україну... Він не може змиритися з тим, що [...] Радянський Союз розпався. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, є просто дурнем", - сказав експрезидент США.

Говорячи про Путіна, Байден сказав: "Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту, вирішити, що він збирається захопити значні ділянки землі, які йому не належать, то це його задовольнить. Я не зовсім розумію".

Байден додав, що під час його каденції США надали Україні "все необхідне для забезпечення їхньої незалежності".

"І ми були готові відповісти більш агресивно, якщо Путін дійсно зробить новий крок", - сказав він.

Також Байден заявив, що прагнув уникнути перспективи "Третьої світової війни з ядерними державами", і в нього це вийшло.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 травня президент США Дональд Трамп заявив, що останніми днями він і його радники провели кілька корисних дискусій про Росію та Україну на тлі зусиль щодо припинення війни між двома країнами. При цьому глава Білого дому не розкрив подробиць переговорів.

Пізніше Трамп заявив про намір залучити турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана до врегулювання війни між Україною та Росією.

Тим часом спецпредставник США з питань України Кіт Келлог заявив, що головною перешкодою на шляху до перемир'я є кремлівський диктатор Володимир Путін, який не погоджується на всі умови, крім тих, які вигідні РФ.

Келлог також повідомив, що США запропонували ідею створення демілітаризованої зони, яку контролювали б як Україна, так і Росія.

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