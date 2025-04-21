'Очікуємо відповіді': Зеленський запропонував РФ найпростіший шлях припинення вогню

Президент підтвердив, що Україна готова не завдавати ударів по цивільній інфраструктурі і очікує такої ж відповідальної позиції з боку Росії.

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Зеленський чекає на відповідь РФ щодо припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

Україна зберігає пропозицію не бити по цивільній інфраструктурі й очікує чіткої відповіді від РФ

Найпростіший шлях до збереження цивільних об’єктів — припинити удари ракетами і БпЛА

Реальне припинення вогню має стати першим кроком до тривалого миру

На Великдень дійсно спостерігалася певна тиша на фронті, зокрема не було повітряних тривог і в окремих районах не велись бойові дії. Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та чекає чіткої відповіді з РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Зараз, після Великодня, увесь світ бачить справжню проблематику – справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме Росія є джерелом війни. Саме з Москви має прийти реальний наказ російській армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає – немає й тиші", - зазначив глава держави. відео дня

Зеленський підкреслив, що у дні Великодніх свят не було повітряних тривог, а на деяких ділянках фронту зберігалася тиша. Це, за його словами, доводить: все залежить від рішень Росії.

"Отже, це можливо – можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити", - заявив президент.

Зеленський заявив, що найпростіший і найбільш надійний спосіб зберегти цивільні об’єкти — це зупинити удари ракетами та дронами дальньої дії.

"Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру", - наголосив він.

Зеленський також повідомив, що українські представники на переговорах у Парижі, а також на запланованих зустрічах у Лондоні, матимуть головне завдання — наполягати на безумовному припиненні вогню.

"Мир приходить у тиші", - підсумував президент.

Припинення ударів по цивільних об’єктах - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія використала "Великоднє перемир’я" для перегрупування сил, підведення резервів і техніки перед новими штурмами. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко стверджує, що ворог прикрився зниженням бойової активності, щоб підготуватися до подальших атак.

Також диктатор Путін заявив, що Росія нібито підтримує будь-які мирні ініціативи щодо завершення війни, але звинуватив Україну в тому, що вона сприймає пропозиції про перемир’я як "гру долями". Він також заявив, що Росія розгляне пропозицію Володимира Зеленського про мораторій на удари по цивільних об’єктах. При цьому Путін фактично визнав, що російська армія б’є по цивільній інфраструктурі, якщо її, за версією РФ, використовують військові.

Крім цього, президент США Дональд Трамп повідомив, що мирна угода між Україною та Росією може бути укладена вже цього тижня. Він наголосив на "дуже хороших зустрічах" своєї адміністрації і пообіцяв розкрити деталі перемовин протягом трьох днів.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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