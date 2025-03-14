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"Обережний оптимізм": чим закінчилися переговори спецпредставника Трампа в Москві

Анна Ярославська
14 березня 2025, 08:15
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Стів Віткофф має привезти в Білий дім результати переговорів із Кремлем і озвучити Дональду Трампу головні тези, які прозвучали від російської сторони.
Майк Вальс
Майк Волтц розповів, як пройшли переговори Віткоффа в Москві / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Головне:

  • Віткофф повертається до США після зустрічей у Москві
  • Вотлц не розкрив деталей переговорів у Кремлі

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф 13 березня провів переговори з високопосадовцями в Кремлі з питань завершення війни в Україні та повертається до США з результатами. Про це повідомив радник американського президента з питань нацбезпеки Майк Волтц в ефірі телеканала Fox News.

"Я розмовляв зі своїм колегою, який перебуває там, і він повертається назад", - сказав Волтц.

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За його словами, Віткофф має привезти в Білий дім результати переговорів із Кремлем і озвучити Дональду Трампу головні тези, які прозвучали від російської сторони під час зустрічі в Москві.

"Він повертається, щоб ми могли оцінити це і обговорити з президентом Трампом, який ухвалить рішення про наступні кроки", - повідомив радник.

Деталей про зустріч американської та російської сторін у Москві Вотлц не розкрив.

"Я не збираюся нічого оголошувати або обговорювати на національному телебаченні, тим більше випереджаючи президента (Трампа - ред.)", - сказав він.

Волтц лише додав, що може висловити "обережний оптимізм" щодо зустрічі Віткоффа і представників Кремля.

Говорячи про "оптимізм" щодо переговорів, які відбулися в Москві, Волтц має на увазі перспективи врегулювання російсько-української війни та завершення бойових дій.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Віткофф і Келлог - спецпредставники Трампа щодо завершення війни / Інфографіка: Главред ​

Переговори України та США

Як повідомляв Главред, 11 березня на переговорах у Саудівській Аравії делегації України та США зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ запропонував три ключові кроки на зустрічі з делегацією США: тиша в небі, тиша на морі, заходи встановлення довіри.

У Білому домі переговори України та США назвали "продуктивними".

Глава ОП Єрмак заявив, що наступного тижня Україна планує обговорити операційні деталі забезпечення режиму припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнуто вже за кілька днів, якщо Москва піде на це. Він зазначив, що європейські гарантії безпеки для України стануть частиною переговорів, а питання санкцій проти РФ неминуче постане на порядку денному.

Крім цього, команда Трампа не виключає, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. За словами Рубіо, Трамп хоче не тимчасового перемир'я, а довготривалого миру, що вимагає переговорного процесу між сторонами.

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Хто такий Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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