Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Подружився" з Путіним: спецпредставник Трампа розповів про візит до Москви

Анна Ярославська
21 лютого 2025, 12:39
145
Стів Віткофф відвідав Москву минулого тижня, щоб забрати ув'язненого в Росії вчителя Марка Фогеля.
Стів Віткофф, Володимир Путін
Стів Віткофф розповів про поїздку до Москви і зустріч із Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот, сатй Кремля

Коротко:

  • Віткофф розповів про візит до РФ
  • Спецпредставник Трампа заявив про "дружбу" з Путіним

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який нещодавно відвідав Москву, заявив, що у нього склалися "дружні стосунки" з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як пише Sky news, Віткоффа призначили спецпредставником Трампа на Близькому Сході незабаром після виборів у США, а пізніше він брав участь у переговорах із Росією про припинення війни в Україні.

відео дня

Віткофф відвідав Москву минулого тижня, щоб забрати ув'язненого в Росії вчителя Марка Фогеля, якого засудили до 14 років колонії за нібито контрабанду наркотиків. А про свої стосунки з Путіним він розповів на інвестиційному форумі в Маямі.

"Це була чудова поїздка. Я провів багато часу з президентом Путіним, розмовляв, розвивав дружбу, відносини з ним, і це призвело до того, що Марк сів у літак", - сказав Віткофф.

В інтерв'ю Sky News у кулуарах інвестиційної конференції Віткофф заявив, що згоден із критикою Трампа в бік президента України Володимира Зеленського.

"Я думаю, що я згоден із президентом Трампом, у нього дуже гостре відчуття того, що необхідно зробити для створення міцного миру між Росією та Україною", - додав він.

Візит Стіва Віткоффа до Москви - що відомо

Як повідомляв Главред, 11 лютого в міжнародному аеропорту Внуково під Москвою приземлився бізнес-джет Gulfstream G650ER, що належить компанії, зареєстрованій за адресою спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа.

У Білому домі підтвердили, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф дійсно відвідував Росію. Він повернувся разом з американцем Марком Фогелем, якого утримували в РФ, і провів переговори щодо його звільнення.

Згодом президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі Марка Фогеля.

Глава Білого дому не розкрив деталей угоди, яка призвела до звільнення, але назвав її "дуже справедливою". Також натякнув на можливе звільнення ще однієї людини, не уточнивши, це громадянин США чи Росії.

Трамп також заявив, що цей вечір був "дуже важливим для припинення війни", очевидно, маючи на увазі ситуацію в Україні.

Як повідомляли в Fox News, посланник Трампа говорив із Путіним у Москві майже 3,5 години. Про що говорили політики - не уточнюється. У Білому домі інформацію про можливі переговори не прокоментували.

Інші новини:

Хто такий Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україні не можна погоджуватися на припинення бойових дій: Сотник назвав причину

Україні не можна погоджуватися на припинення бойових дій: Сотник назвав причину

15:15Україна
Фактчекінг: чи правдиві заяви Трампа про допомогу від США на $350 мільярдів

Фактчекінг: чи правдиві заяви Трампа про допомогу від США на $350 мільярдів

15:00Аналітика
"Путін дійде до Львова": Сотник сказав, на що Україні ніколи не можна погоджуватися

"Путін дійде до Львова": Сотник сказав, на що Україні ніколи не можна погоджуватися

12:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Скільки води використовує пральна машина: цифра здивує багатьох

Скільки води використовує пральна машина: цифра здивує багатьох

Даніель Салем розкрив правду про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Даніель Салем розкрив правду про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Найвища ціна за 10 років: в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

Найвища ціна за 10 років: в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

Гороскоп на завтра 22 лютого: Терезам - несподівані подарунки, Рибам - чудовий день

Гороскоп на завтра 22 лютого: Терезам - несподівані подарунки, Рибам - чудовий день

Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

Останні новини

15:19

Які 3 страви більшість людей неправильно зберігають у холодильнику: відповідь експерта

15:15

Україні не можна погоджуватися на припинення бойових дій: Сотник назвав причинуВідео

15:02

22 лютого: яке церковне свято, день ангела і як поминати померлих

15:00

Фактчекінг: чи правдиві заяви Трампа про допомогу від США на $350 мільярдів

14:42

Гімнастка Анна Різатдінова втілила мрію дівчинки, тато якої загинув, захищаючи Україну

Сотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпостСотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпост
14:41

М'ясопусна субота: що категорично не можна робити 22 лютого

14:29

Одним "кліком": експерт застеріг, як США можуть зупинити ЗСУ на полі бою

14:26

"Страшно" красива міс "ДНР" отримала нагороду за підтримку окупантів

14:18

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках із грабіжником банку за 19 сек

Реклама
13:36

"Відкриє нові можливості": в Україні можуть заблокувати російську музику

13:14

Виведення військ з України: експерт назвав сценарій, як поставити РФ на розтяжку

13:05

Де заховані рукавички: лише люди з високим IQ знайдуть розгадку за 11 секунд

12:44

"Весна нам уже підморгує": синоптик назвала точну дату потепління в Україні

12:42

"Путін дійде до Львова": Сотник сказав, на що Україні ніколи не можна погоджуватисяВідео

12:39

"Неприємний тип": зірки серіалу Парочка слідчих прокоментували свої ролі

12:39

"Подружився" з Путіним: спецпредставник Трампа розповів про візит до Москви

12:04

Український ведучий висловився про військову службу Ігоря Ласточкіна - деталі

11:55

Ріанна та її чоловік готуються до появи третьої дитини

11:52

Деяким пенсіонерам України заблокують виплати: хто втрачає право на пенсію

11:28

Як повернути до життя зів'ялі троянди - оживляємо квіти в домашніх умовах

Реклама
11:27

"Кремль розгортає масштабну війну": ЦПД розкрив небезпечні сценарії

11:23

У Трампа видалили всі проукраїнські згадки в заяві G7 - NYT

11:14

Буде потужний вітер і 18-градусний мороз: Україну атакує холоднеча

10:43

Китайський гороскоп на завтра 22 лютого: Тиграм - загроза, Коням - гнів

10:23

Замість дорогого лосося: 5 доступних продуктів із високим вмістом Омега-3

10:22

"Немає апетиту": у США висловилися про продовження військової допомоги Україні

09:45

РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до 24 лютого: у ГУР зробили заяву

09:33

"Боюся викашляти внутрішні органи": Наталя Могилевська тяжко захворіла

09:33

Трамп розсердився на Зеленського: Вашингтон і Київ готують нову угоду - Axios

09:30

Макрон заявив про небезпеку капітуляції України: "Не можна допустити припинення вогню"

09:30

Індексація пенсій, дешевші ліки та ануляція медичних декларацій: що змінюється для українців з 1 березня

09:28

Гороскоп на завтра 22 лютого: Терезам - несподівані подарунки, Рибам - чудовий день

09:01

Які каші можна їсти щодня: експерти назвали 7 найкорисніших круп

08:36

Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні – депутат ЄП

08:10

Тотальний шторм: що придумала РФ до 24 лютогоПогляд

08:07

У ФБР - новий глава: чим "прославився" Кеш Пател і що говорив про Україну

06:59

ЗСУ просунулися під Покровськом: в ISW розкрили ситуацію на фронті

06:10

Що привело Трампа до стану нестримуваного словесного проносу?Погляд

05:30

Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

05:05

Що таке "циганський піт": лише одиниці правильно пояснять фразуВідео

Реклама
04:30

Переговори з Росією: Загородній назвав головні козирі УкраїниВідео

03:37

Знають одиниці: названо 4 перевірені ознаки того, що кіт любить свого господаря

03:30

Ігнорувати не можна: водіям розповіли про важливі червоні знаки на панелі авто

02:30

"Країни Зеленського вже не було б": віце-президент США видав цинічну заявуВідео

01:56

Чому спідометр "бреше" про швидкість автомобіля: фахівці розкрили секрет

01:30

Перший янгол Victoria's Secret із вітиліго виходить заміж - подробиці

00:32

Як змусити Росію прагнути миру: Зеленський назвав ключову умову

20 лютого, четвер
23:46

"Ми готуємося": в ОВА заявили, що ворог планує наступ у Запорізькій області

23:45

Куди звертатися, якщо батареї не гріють – швидке вирішення проблеми

23:23

Ніколь Кідман стала жертвою зловмисників - що сталося із зіркою

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти