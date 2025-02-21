"Подружився" з Путіним: спецпредставник Трампа розповів про візит до Москви

Стів Віткофф відвідав Москву минулого тижня, щоб забрати ув'язненого в Росії вчителя Марка Фогеля.

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Стів Віткофф розповів про поїздку до Москви і зустріч із Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот, сатй Кремля

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Віткофф розповів про візит до РФ

Спецпредставник Трампа заявив про "дружбу" з Путіним

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який нещодавно відвідав Москву, заявив, що у нього склалися "дружні стосунки" з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як пише Sky news, Віткоффа призначили спецпредставником Трампа на Близькому Сході незабаром після виборів у США, а пізніше він брав участь у переговорах із Росією про припинення війни в Україні.

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Віткофф відвідав Москву минулого тижня, щоб забрати ув'язненого в Росії вчителя Марка Фогеля, якого засудили до 14 років колонії за нібито контрабанду наркотиків. А про свої стосунки з Путіним він розповів на інвестиційному форумі в Маямі.

"Це була чудова поїздка. Я провів багато часу з президентом Путіним, розмовляв, розвивав дружбу, відносини з ним, і це призвело до того, що Марк сів у літак", - сказав Віткофф.

В інтерв'ю Sky News у кулуарах інвестиційної конференції Віткофф заявив, що згоден із критикою Трампа в бік президента України Володимира Зеленського.

"Я думаю, що я згоден із президентом Трампом, у нього дуже гостре відчуття того, що необхідно зробити для створення міцного миру між Росією та Україною", - додав він.

Візит Стіва Віткоффа до Москви - що відомо

Як повідомляв Главред, 11 лютого в міжнародному аеропорту Внуково під Москвою приземлився бізнес-джет Gulfstream G650ER, що належить компанії, зареєстрованій за адресою спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа.

У Білому домі підтвердили, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф дійсно відвідував Росію. Він повернувся разом з американцем Марком Фогелем, якого утримували в РФ, і провів переговори щодо його звільнення.

Згодом президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі Марка Фогеля.

Глава Білого дому не розкрив деталей угоди, яка призвела до звільнення, але назвав її "дуже справедливою". Також натякнув на можливе звільнення ще однієї людини, не уточнивши, це громадянин США чи Росії.

Трамп також заявив, що цей вечір був "дуже важливим для припинення війни", очевидно, маючи на увазі ситуацію в Україні.

Як повідомляли в Fox News, посланник Трампа говорив із Путіним у Москві майже 3,5 години. Про що говорили політики - не уточнюється. У Білому домі інформацію про можливі переговори не прокоментували.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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