На фоні переговорів у Москві команда Трампа посилює санкції проти РФ - CBSN

У Трампа не продовжили санкційну лазівку для російських енергоносіїв.

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Команда Трампа посилює санкції проти РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Мінфін США дав дозвіл на скасування винятку, введеного за Байдена

Санкції ускладнюють купівлю російської нафти іншими країнами

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа посилює санкції проти Росії. Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.

За інформацією чотирьох джерел, команда Трампа накладає додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу Росії до платіжних систем США.

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Зазначається, що Мінфін США дав дозвіл на скасування 60-денного винятку, запровадженого адміністрацією Джо Байдена в січні, що дозволило продовжувати певні енергетичні транзакції за участю російських банків, які потрапили під санкції. Таким чином банки більше не матимуть доступу до платіжних систем США для проведення великих операцій з енергетикою.

До російських фінансових установ, які були звільнені від санкцій, входили Внєшекономбанк, Банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, Банк "Зеніт", Банк "Санкт-Петербург" і Центральний банк Росії.

"Рішення про подальше обмеження доступу до американських банківських систем ускладнює купівлю російської нафти іншими країнами, тим самим обмежуючи її світову пропозицію. Це може призвести до стрибка ціни за нафту ще на 5 доларів за барель, що є помітним стрибком після зниження цін протягом останніх тижнів", - ідеться в матеріалі.

Зазначається, що посилення обмежень також пов'язане зі спробою американської адміністрації переконати Москву погодитися на запропоноване 30-денне припинення вогню у війні РФ проти України.

Крім того, як уточнює "Європейська правда", так звана генеральна ліцензія 8L Міністерства фінансів США, термін дії якої закінчився в середу, 12 березня, давала змогу здійснювати операції, "пов'язані з енергетикою", з 12 підсанкційними банками РФ.

У ліцензії йшлося про те, що виняток стосується транзакцій із природного газу, нафти і нафтопродуктів, вугілля, урану і відповідних технологій. Фактично генеральна ліцензія дозволяла російським банкам обробляти платежі за російські енергоносії, насамперед нафту.

За словами джерела журналіста Fox News, Сполучені Штати "продовжуватимуть застосовувати санкції, які залишаються одним із ключових важелів" для завершення війни в Україні.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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