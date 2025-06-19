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Росіяни самі себе видали у Криму і стали мішенню для ударів - "АТЕШ"

Даяна Швець
19 червня 2025, 13:16
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Активність дозволила агентам партизанської мережі ідентифікувати місця тимчасового розташування ворожої інженерної техніки.
Крым, армия РФ
Як "АТЕШ" викрив обман ворога / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, google.com.ua

Що кажуть партизани:

  • Зафіксовано пересування інженерної техніки РФ між Феодосією та Джанкоєм
  • Ці маневри помогли виявити справжніх стоянок інженерної техніки РФ

У тимчасово окупованому Криму зафіксовано активне переміщення військової техніки армії РФ. За повідомленням партизанського руху "АТЕШ" у Telegram, йдеться про імітацію підготовки до можливого форсування південної частини Дніпра.

"Наші агенти зафіксували активне переміщення військової інженерної техніки між Феодосією та Джанкоєм. Окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що техніка прямує до Херсонської області для форсування Дніпра", - зазначили у "АТЕШ".

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Як повідомляють джерела руху, ворог цілеспрямовано поширював дезінформацію, нібито техніка прямувала до Херсонщини, щоб переправитися через Дніпро. Таким чином окупанти намагалися ввести в оману українське військове командування щодо реальних планів.

За даними "АТЕШ", цей маневр виявився марнотратним - було витрачено чималі ресурси, зокрема пальне, без жодної реальної користі.

"Ця непотрібна активність допомогла агентам "АТЕШ" виявити стоянки інженерної техніки окупантів. Отримані дані вже передані Силам оборони України для точного планування та успішних ударів по ворогові", - додали представники руху.

Інші повідомлення та попередження руху "АТЕШ"

Раніше, як писав Главред, в Атеш заявили про серйозні проблеми у ворога на Херсонщині. Попри критичний стан командування РФ відправляє окупантів в бій.

Також партизани повідомляли, що армія РФ штурмує острови Дніпра на Херсонщині з великими втратами. Нещодавні штурми окупантів закінчилися для них повним провалом.

Окрім цього, в АТЕШ дізналися про розборки у Кремлі. Начебто Путін може готувати заміну для Герасимова. Начальника Генштабу ЗС РФ можуть призначити винним у провалі російських військ.

Більше важливих новин:

Рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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