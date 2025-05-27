Україна може повернути Крим: генерал Годжес назвав спосіб

Тимчасово окупований Крим є "стратегічно важливою" частиною України.

https://glavred.net/war/ukraina-mozhet-vernut-krym-general-hodzhes-nazval-sposob-10668026.html Посилання скопійоване

Бен Годжес вважає, що ЗСУ можуть повернути Крим / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Чому важливо повернути Крим

Яким способом Київ може отримати контроль над півостровом

Колишній командувач американської армії в Європі, генерал Бен Годжес вважає, що ЗСУ можуть повернути Крим, і це "стане причиною зламу" всередині Росії.

На думку Годжеса, Україна не повинна погоджуватися на мирну угоду, якщо вона включатиме ультиматуми Кремля про визнання окупованих територій російськими.

відео дня

"Я не розумію такого підходу, це неправильно. Україна не повинна піддаватися тиску і відмовлятися від частини території", - сказав Годжес в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, тимчасово окупований Крим є "стратегічно важливою" частиною України. Генерал упевнений, що Україна може повернути півострів.

При цьому очільник Кремля Володимир Путін не погодиться на дипломатичну угоду, якщо вона включатиме вимогу про відмову РФ від Криму. Натомість ЗСУ можуть силою повернути півострів під свій контроль.

"Треба ізолювати Крим, щоб росіяни не могли ні потрапляти туди, ні відходити. Це означає, що той великий міст рано чи пізно має бути знищений", - заявив генерал.

Також він додав, що Крим необхідно зробити "непридатним до використання" шляхом високоточних ударів, диверсій і спецоперацій.

"Коли Крим стане ізольованим, тоді Україна зможе повернути його", - вважає Годжес.

Утім, наразі входження українських військових на кримську землю є неможливим, насамперед через особливості ведення сучасної війни із застосуванням дронів і далекобійної зброї.

Повернення Криму Україні

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні Україна не має достатньо зброї для звільнення окупованого Росією Криму.

У ГУР заявили, що російські окупаційні війська продовжують насичувати тимчасово окупований Кримський півострів військами і технікою, боячись втратити його.

Тим часом президент США Трамп заявив, що Зеленський нібито "готовий поступитися" Кримом заради досягнення миру.

Інші новини:

Хто такий Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред