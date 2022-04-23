Осліп і обпік обличчя: лікарі рятують бійця ЗСУ, який отримав важке поранення під Бахмутом

Український десантник Ігор обпік обличчя і руки, він осліп, і вже ніколи не зможе побачити своїх двох дочок.
В ході боїв на Донбасі український десантник Ігор отримав важкі травми в результаті потужного вибуху в боях з окупантами РФ.
Український захисник постраждав в ході боїв за Бахмут. Зараз він знаходиться в лікарні, місцезнаходження якої не розголошується, оскільки є ймовірність обстрілу російськими окупантами, повідомляє видання Bild.
Боєць ЗСУ отримав тяжкі травми: вогонь обпік його обличчя і руки, він осліп, і вже ніколи не зможе побачити своїх двох дочок.
Крім найстрашніших опіків, солдат отримав поранення в потилицю і в область живота. Але він радий тому, що залишився живий.
Постраждалий боєць Ігор згадує, що точно не може сказати, як отримав поранення. "Був вибух, стало дуже яскраво - і все", - сказав він.
Медики роблять все, щоб врятувати українського військового. Зараз йому дають знеболюючі і він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Один з лікарів заявляє, що в лікарні вони лікують як українських захисників, так і окупантів, які прийшли знищувати Україну.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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