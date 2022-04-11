Дружину жорстоко зґвалтували орки: під Києвом знайшли тіло чоловіка, який намагався захистити сім'ю

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Поліцейські виявили тіло 34-річного жителя Богданівки Київської області, якого жорстоко вбили російські окупанти, а його дружину зґвалтували.

Як розповіли у ГУ НП Київської області, п'яні рашисти вломилися в будинок сім'ї з трирічною дитиною. Главу сімейства, який намагався захистити близьких, безжально застрелили.

"Після цього вороги погрожували застосувати насильство до дитини, в результаті вони знущалися над молодою матір'ю, як тільки могли. Вони її неодноразово ґвалтували ... жінка встигла втекти з дитиною. Будинок спалили ... чоловіка знайшли сусіди і прикопали біля будинку. Вже проведена ексгумація, з його пальців зняли золоту прикрасу", - йдеться в повідомленні.

Потерпіла зараз у Західній Україні, вона написала заяву про злочин. Оголошено підозру.

Зазначимо, що раніше британська Times описала ці моторошні звірства російських окупантів. Вбивцею і ґвалтівником сім'ї є командир з РФ Михайло Романов. У ЗСУ уточнили, що дикого орка вже ліквідували українські захисники.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

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