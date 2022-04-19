Орки знову били ракетами по Краматорську, є загиблий

Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі і певним об'єктам.
Російські окупанти сьогодні, 19 квітня, завдали ракетних ударів по Краматорську. У результаті ворожого обстрілу щонайменше одна людина загинула, повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.
"Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі і певним об'єктам. В результаті одна людина загинула і троє - отримали поранення", - повідомив глава області в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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