Орки знову били ракетами по Краматорську, є загиблий

Орки били ракетами по Краматорську / mil.ru

Російські окупанти сьогодні, 19 квітня, завдали ракетних ударів по Краматорську. У результаті ворожого обстрілу щонайменше одна людина загинула, повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі і певним об'єктам. В результаті одна людина загинула і троє - отримали поранення", - повідомив глава області в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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