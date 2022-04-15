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"Дівчинка залишилася без ніг, хлопчик - без руки": медики рятують дітей, постраждалих від російської ракети в Краматорську

15 квітня 2022, 13:00

Повідомляється, що одразу трьом неповнолітнім пацієнтам у Дніпрі співробітникам медичних установ довелося зробити термінові ампутації кінцівок.

Краматорськ
Ж / д вокзал Краматорська після ракетного удару окупантів / Максим Козицький

В результаті ракетного удару російських окупантів по Краматорському ж/д вокзалу (Донецька область) деякі діти отримали вкрай важкі травми. Про це йдеться в сюжеті британського телеканалу Sky News.

Одна з постраждалих в результаті ракетного удару окупантів по вокзалу - десятирічна Яна. Її мати загинула на місці, а самій дівчинці довелося ампутувати обидві ноги

12-річна Катя теж отримала важкі травми ніг, але її кінцівки лікарям вдалося врятувати. Мама дівчинки через атаку також загинула.

Хлопчик на ім'я Андрій через підлий удар окупантів залишився без руки.

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Нагадаємо, раніше обстріл вокзалу в Краматорську стався в п'ятницю, 8 квітня. За словами радника глави офісу президента Олексія Арестовича, удар по мирних жителях був спланованою атакою російських військ, адже вони прекрасно бачили, що били по цивільних.

На трагічну подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що окупанти вдарили ракетою "Точка-У" і зазначив, що на місці вже працюють рятувальники і поліція.

"Російські нелюди не залишають своїх методів. Не маючи сил і сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", – написав президент на своїй сторінці в Instagram.

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Автор: Єгор Бунін
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