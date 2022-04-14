Збираються піти на Краматорськ та Костянтинівку: британська розвідка назвала нові цілі Путіна

Британська розвідка назвала нові цілі Путіна/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін цікавиться східними областями України, і зараз він готується до нового наступу на Україну.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Тwitter. При цьому у британській розвідці вважають, що наступними цілями Путіна можуть стати міста Краматорськ та Костянтинівка в Донецькій області.

"Виступ Путіна у вівторок (12 квітня – ред.) підкреслив його інтерес до Донбасу, де російська армія атакує ЗСУ та готується до наступу. Міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для аналогічного рівня насильства з боку російської влади", – йдеться у повідомленні.

Росія намагається одночасно стягувати побільше своїх сил для наступу та завдавати масованих ударів ракетами та артилерією.

При цьому в британській розвідці нагадали, що велика кількість військ та техніки РФ зараз перебувають у Маріуполі, де їх героїчно стримують українські військові.

Раніше повідомлялося, що підбитий українськими військовими ракетний крейсер Москва, який є флагманом Чорноморського флоту РФ, пішов на дно. Він став найбільшим військовим кораблем, потопленим у світі після 1945 року. Таким чином Російський флот зазнав найбільшої поразки з часів Другої світової війни, зазначає радник голови ОП Олексій Арестович.

Також Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь у разі атаки по столиці України – Києву. За його словами, на кожен постріл по наших органах управління "у нас знайдеться своя різьба".

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