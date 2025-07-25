НБУ відпустив долар, але євро пішло у піке: яким буде курс валют 28 липня

Долар і євро змінять свої позиції, згідно з офіційним курсом.

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Офіційний курс валют на 28 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

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На якому рівні залишиться долар після вихідних

Наскільки "просяде" євро за офіційним курсом

З початку наступного тижня, 28 липня, офіційний курс долара в Україні дещо підвищиться, в той час як курс європейської валюти до гривні навпаки послабить свої позиції.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Згідно з ними, у понеділок долар підвищиться до показника 41,7824 гривень, що на 0,0086 гривні більше, ніж курс станом на 25 липня.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Водночас курс євро впаде на 0,1194 гривні і з початком нового тижня офіційно становитиме 48,9815 гривень.

На міжбанку у порівнянні із закриттям попереднього дня курс американської валюти підвищився на 2 копійки до 41,79-41,82 гривень за долар (купівля-продаж).

А на готівковому ринку обидві валюти залишилися на попередньому рівні: курс долара - 41,95 гривень, а курс євро - 49,40 гривень.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що до 27 липня курс долара в Україні навряд чи перетне межу в 42 гривні. Найімовірніше, долар торгуватиметься в межах 41,5-42,2 грн, а головний коридор вартості євро буде в межах 48,5-49,5 грн.

Раніше повідомлялося, що ситуація на валютному ринку у серпні поточного року буде багато в чому залежати від кількох основних чинників. Як і раніше, Національний банк України буде залишатися основним гравцем на ринку.

Напередодні стало відомо, що не всі долари й євро українці можуть обміняти в пунктах обміну валют. Деякі купюри можуть не прийняти через поганий стан або зовнішній вигляд, а в окремих випадках банкноти навіть конфіскують

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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