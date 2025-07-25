Вдарить +40 градусів: які області на вихідні накриє неймовірна спека

Скоро низку областей накрить дуже високі температури повітря.

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Погода в Україні - вдарить +40 градусів / фото: unsplash.com

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Якою буде погода в Україні на вихідні, 26 і 27 липня

Де вдарить +40 градусів

Де будуть дощі

Погода в Україні у вихідні, 26 і 27 липня, відзначиться спекотними температурами повітря.

У ці дні температура повітря у більшості областей становитиме +26…+33 градуси. У південній частині очікується сильна спека, +33…+39, місцями ймовірно до +40 градусів. У неділю в західних областях очікується зниження температури повітря до +22…+27 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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Також вона попередила, що в суботу, 26 липня, у західних і північних областях, а також частково на Харківщині, пройдуть дощі з грозами.

У центрі, на більшій частині сходу, а також на півдні України очікується здебільшого суха погода.

"У неділю короткочасні грозові дощі передбачаються у західній частині, на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Одещині та Миколаївщині. Усі, хто не увійшов у цей список – суха повітряна маса", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 26 липня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 26 липня/ meteoprog

Погода в Україні 27 липня/ meteoprog

Погода в Києві 26-27 липня

У столиці України 26 липня є ймовірність короткочасного грозового дощу. 27 липня буде без істотних опадів.

Температура повітря у денні години становитиме +27, +28 градусів. Очікується помірна, не сильна спека.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що аномальна спека накриє кілька областей України – стала відома дата. Погода в Україні різко змінитися, у кількох областях буде спостерігатися суттєве підвищення температури повітря.

Як повідомляв Главред, стала відома точна дата, коли в Україні спаде спека. Уже скоро температура повітря знизиться – синоптикиня сказала, коли це станеться.

Нагадаємо, що в Україну повертається сильна негода – синоптики оголосили штормове попередження. У Миколаєві буде найтепліше. Температура повітря підвищиться там до +37 градусів.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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