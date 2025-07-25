Вдарить +40 градусів: які області на вихідні накриє неймовірна спека

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні на вихідні, 26 і 27 липня
- Де вдарить +40 градусів
- Де будуть дощі
Погода в Україні у вихідні, 26 і 27 липня, відзначиться спекотними температурами повітря.
У ці дні температура повітря у більшості областей становитиме +26…+33 градуси. У південній частині очікується сильна спека, +33…+39, місцями ймовірно до +40 градусів. У неділю в західних областях очікується зниження температури повітря до +22…+27 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Також вона попередила, що в суботу, 26 липня, у західних і північних областях, а також частково на Харківщині, пройдуть дощі з грозами.
У центрі, на більшій частині сходу, а також на півдні України очікується здебільшого суха погода.
"У неділю короткочасні грозові дощі передбачаються у західній частині, на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Одещині та Миколаївщині. Усі, хто не увійшов у цей список – суха повітряна маса", – зазначила Діденко.
Погода в Києві 26-27 липня
У столиці України 26 липня є ймовірність короткочасного грозового дощу. 27 липня буде без істотних опадів.
Температура повітря у денні години становитиме +27, +28 градусів. Очікується помірна, не сильна спека.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що аномальна спека накриє кілька областей України – стала відома дата. Погода в Україні різко змінитися, у кількох областях буде спостерігатися суттєве підвищення температури повітря.
Як повідомляв Главред, стала відома точна дата, коли в Україні спаде спека. Уже скоро температура повітря знизиться – синоптикиня сказала, коли це станеться.
Нагадаємо, що в Україну повертається сильна негода – синоптики оголосили штормове попередження. У Миколаєві буде найтепліше. Температура повітря підвищиться там до +37 градусів.
Вас також може зацікавити:
- "То ваші проблеми": священник сказав, чи можна змінити хрещених батьків
- Усі ахнуть від такої смакоти: як приготувати мариновані кабачки з кетчупом чилі на зиму
- Лише люди із "зором орла" вгадають, де заєць: загадка для перевірки уважності
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред